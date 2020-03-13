第18確診：怪我帶病毒回來 康復了仍被當怪獸

（八打靈再也12日訊）“就算我已經從冠病中康復，但我依然可以感受到外界視我為怪獸，只因為我曾是冠病的患者。”

來自雪州萬津的31歲華裔男子，也是第18宗大馬冠病確診患者，以近似嘆息且無奈的口吻說出了上述這句話。

他感嘆地說：“有人責怪我為何把病毒帶回來？我也不想的，我也是受害者之一。如果我知道我受到感染，我就不出門，我就不會回來。這一切，根本不在我的預測之內。”

這名患者在康復出院後接受英文《星報》的訪問，並述說自身在感染病毒後的恐懼和無助，甚至面對外界對他的異樣眼光、社交媒體散播有關他不實傳聞及消息，甚至殃及無辜的家人，使到他們也成為被指指點點的人物，這一切都令他感到非常難受。

他說，有些人甚至將他的全家福照放在社交媒體上，甚至散播假消息指他的母親、侄兒等人也是冠病患者。

他表示，當地甚至被傳出有超過20多個人已經感染病毒，導致當地人民的恐慌，也不敢將孩子送到學校，甚至連菜市場也不敢去。

患者指出，他於2月7日出現發燒、發冷和頭痛的癥狀，接著被送往萬津醫院進行檢驗。他在留醫檢查及服藥之後開始出現退燒的情況，但萬萬沒想到，就在他期待出院的時候，醫生卻向他聲稱，他的冠病檢測報告呈陽性。

“當時，救護車也已經在外面等候，就要立刻把我送往雙溪毛糯醫院，我只好跟著走。我無法接受這個事實。這是真的嗎？會不會檢驗有誤？”

他說，在隔離的期間，每名患者都是一人一間房，醫生應診時皆全副武裝，而護士則是每隔3小時進入病房為他們測量體溫和檢測血壓。

他甚至說：“我咳嗽的時候還出現痰中帶血，我開始有點擔心，這是不是很嚴重？”

患者指出，當時他腦海中甚至出現負面的念頭：“我的人生就這樣完了嗎？我還有很多東西還沒完成。”

不過，他也慶幸在被隔離期間，身旁友人給予他精神上的鼓勵，並安慰他千萬不要責怪自己。

他說，雖然如今已經康復出院，但他還是會聽到有人對他說：“你就是那個病患，不曉得你會不會復發？我還是盡量不要靠近你。”

他坦言：“他們的舉止，讓我覺得不太舒服。”

儘管如此，他表示將會保持良好的心態，並且勸告大眾若出現任何病癥，也不要觸摸他人，這將減低傳染病毒給其他人的風險。

雖然該名患者如今已經康復出院，但他仍選擇在家中採取自我隔離措施，在接受訪問時也戴上口罩，皆因他不希望帶給他人不安和恐懼。