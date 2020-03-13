向首相提7要求 巫統促重查海隧案

（吉隆坡12日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希向首相丹斯里慕尤領導的新政府提出7項要求，包括重新對希盟政府時期關閉的案件如海底隧道案件展開調查。

阿末扎希今日召開巫統最高理事會議後發表文告指出，巫統將全力支持慕尤丁領導的新政府，確保國家和人民免受政治危機的困擾。

阿末扎希表示，新政府必須確保人民的願望獲得實現；不分種族，宗教，州屬和地位地照顧所有人民；以及立即設法解決當前的經濟低迷問題，包括採取有效的措施應對全球經濟挑戰和冠病疫情造成的影響。

他說，新政府也不能重復希盟政府在處理涉及國家種族敏感問題上所犯下的錯誤。

阿末扎希認為，為了實現人民的願望並維護宗教和國家的利益，新政府需立即採取行動，包括立即建立皇家調查委員會（RCI），以調查希盟政府針對國陣政府和朝聖基金局的不當行為和濫權指控。

他透露，新政府也需重新評估國家戰略資產和公共利益機構，包括朝聖基金局、國庫控股、國防衛隊基金局和所有政府相關公司脫售的重要資產。

他指出，新政府也需重啟希盟時代喊停的審訊，包括重新調查檳城海底隧道舞弊案，以及涉及行動黨領袖、價值63億的3條大道指控。

他表示，新政府也需針對消防員阿迪命案，調查和提控涉案人士；叫停希盟時期要設立、破壞和限制馬來西亞皇家警察的職責獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）；以及凍結公務員的瘦身計劃，以重新檢討此事和維護公務員利益。

阿莫扎希強調，巫統將扮演新政府的製衡機構，以確保人民的聲音和願望獲得充分的捍衛。

此外，巫統最高理事會今日議決，委任笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭為巫統新任總秘書，取代受委為直轄區部長的丹斯里安努亞慕沙。

巫統青年副團長沙裡爾韓旦將接任巫統宣傳主任一職，取代拿督三蘇安努亞；以及委任莫哈末萊士出任巫統最高理事成員。