禮端：或再限數國人民來馬 週六起禁來自丹麥者入境

（布城12日訊）首相署（特別任務）部長拿督斯裏禮端尤索夫宣佈，政府決定，從本月14日（週六）起禁止丹麥或任何經由該國轉機的外國人入境大馬。

他說，這項決定是考慮到丹麥已經實施封城（Lockdown）措施，而國人也受促延遲前往丹麥的行程，以避免感染新冠病毒。

“至於任何從丹麥回國的大馬人、永久居民和持有居留證的人士，則需要在返國後居家隔離14天。”

禮端週四在首相署主持冠狀病毒病工作委員會會議後解釋，由於我國需先與相關大使館溝通和協調，因此，有關禁令並非從即日起實施。

他也稱，週四舉行的會議也議決，我國將會限制數國的人民入境，但有關限制需先獲得首相丹斯裏慕尤丁的同意，因此，當局料將於週五再公佈這些國家的名單。

此外，禮端也促請那些曾出席大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會（Tabligh）活動的5000名大馬人合作並遵守衛生部的建議，以遏止新冠病毒的擴散。

“衛生部也已向世界衛生組織通報了這起事件，而我們目前還在追蹤相關出席者，因此，暫時還沒有結論。”

他也說，已有部分人士主動向衛生部通報，但具體的檢驗結果還需等待衛生部檢驗後才能宣佈。

他也促請公眾勿傳播任何與新冠病毒相關但卻未經證實的訊息，並強調衛生部將會隨時公布相關進展。

詢及當局會否隨著疫情的嚴重而取消參加或舉辦任何包括2020年亞太經濟合作論壇（APEC）這類的大型活動的問題時，他說：“我們將會重新研究和討論，我們不鼓勵任何大型集會，並將會進行約束，至於像APEC這樣的集會，我們將會帶到內閣會議討論，以決定是否要繼續。”

他指出，接下來的任何大型集會都將受到約束，而有關大型集會的定義為250人或以上。

他也披露，2月27日從中國武漢被撤回的68名大馬人和家屬在接受了14天的隔離後，對新冠病毒的檢驗結果都呈陰性，因此，他們已於週三（11日）獲准回家。