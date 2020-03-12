納吉：生活方式不一樣 羅斯瑪喜歡購物

（八打靈再也12日訊）前首相拿督斯里納吉坦承，他的生活方式和妻子羅斯瑪不一樣，他過的是簡單的生活，羅斯瑪則像大多數女人一樣喜歡購物、收藏物品。

根據透視大馬報導，他在住家接受Netflix最新系列《骯髒金錢》（Dirty Money）紀錄片製片人的採訪，在題為“站在高處的人”（Man at the top）的錄製中敘述他的故事。

對於外界指他與妻子過著奢侈的生活方式，包括私人健身教練和豪華的室內設計，納吉有自己的一套說法。

“她確實像大多數女人一樣，也喜歡購物，在某段時間內喜歡積累一些東西。我有時會抱怨。不要收著那些東西，你是個'囤積者'（hoarder）。你收藏了很長的時間，你知道嗎？”

接受禮物並不違法

他說，他們也有朋友，朋友會送禮物給他們，而接受禮物並不違法，事實上每個政府領袖都會收到禮物，特別是來自中東的禮物。

“就我的生活方式而言，已經被大大夸大了。我基本上是一個簡單的人。我喜歡簡單的生活方式。”

在紀錄片中，也播放羅斯瑪如何影響納吉的一些片段。

當時還年輕的羅斯瑪對著鏡頭說：“我的丈夫喜歡我在他身後兩步的距離跟隨著，我不介意在他後面兩步的距離跟著，這讓他很開心。最重要的是，我可以獲得我所想要的。”

紀錄片長約1小時

紀錄片長約1小時，內容追踪1MDB與PetroSaudi國際公司聯營合作開始、到劉特佐在事件中扮演的角色、再到到美國司法局的調查以及納吉領導的國陣政府在2018年倒台。

片中也採訪了前首相敦馬哈迪、公正黨主席拿督斯里安華、“砂拉越報告”網站主編克萊爾、1MDB醜聞“吹哨者”塞維爾和行動黨白沙羅國會議員潘儉偉。

其他情節還包括高盛前銀行家萊斯納的1MDB發行債券所扮演的角色、塞維爾爆料、納吉回應對他的批評、2016年淨選盟2.0大集會等。

公正黨八打靈再也區國會議員瑪麗亞陳當時是淨選盟2.0主席，她當時因為集會而被捕，在紀錄片中敘述兒子的車子被拋擲雞血警告的事件。

當納吉政府在2018年大選倒台後，當局在搜查其物業的行動中，抬出了284箱名牌包和72袋現金、珠寶和手錶，過後納吉、羅斯瑪和繼子里扎面對貪污和洗黑錢的控狀。

此外，紀錄片也包括劉特佐被指盜取1MDB的資金後揮霍無度，還有與名媛帕麗斯希爾頓在拉斯維加斯舉行生日派對的片段。

在片中，納吉重申，他私人戶頭中的6億8100萬美元（26億令吉）是來自中東皇室的捐款，讓當時身為巫統主席的他進行社會企業責任。

“我當時要治理這個國家，每天都日理萬機，不可能知道所有細節。這些與我無關，這些都是政治。”

片中也提到最近的局勢發展，納吉憑著“Bossku”轟轟烈烈的造勢活動，深受馬來選民歡迎。

一名鄉區漁民受訪時表示，只要政府領袖照顧人民，他們拿一些錢是意料中事。

一名支持者則認為，國陣政府倒台是因為謊言與陰謀，他沒必要感到羞恥。