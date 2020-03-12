敦馬：照意思辦事 林冠英沒反馬來人

前首相馬哈迪說，在希盟政府時期任財政部長的民主行動黨秘書長林冠英，實際上是照他的意思辦事，而且“林冠英做的很多事都沒有表現出他反馬來人”。

他坦承，知道背後有人在推動成立一個馬來府政的運動，也有人指他受到林冠英的支配。

“譬如，林冠英撥出一次性4億令吉撥款給吉蘭丹、2億令吉給登嘉樓、2億令吉給吉打

，我記得他也有撥款給玻璃市。這全是馬來人的地區。”

此外，馬哈迪說，林冠英推出新政策，包括2020年財政預算案，全都交給他，讓他和顧問們審查。

“如果說他太偏向行動黨，我們不會同意。”

“如果我們給馬來人10億令吉，就不能給華人1億令吉或十分之一？但卻有很多審查的人認為完全不要給華人，這不可以，我不能接受。”

“所以，我的意見在土團黨的最高理事會會議上被我的政治秘書拒絕，而我輸了。”

他表示已因為與這名政治秘書因為意見不合而反目成仇，並承認“是的，他是推動退出希盟運動的一分子。”

另外，馬哈迪說，安華的忠實支持者曾當面要求他不要讓安華成為首相，他因此知道安華的人氣已經式微，如果舉行全國大選，他不相信安華將會獲得支持。

至於會否再次協助安華成為首相，他則答說：“我目前無法選擇。但我所知道的是，許多人不滿安華。”

“我已承諾要辭職，之後他會設法得到這職位。但是，在此之前，有很多他的中堅支持者來找我，要求不要讓安華成為首相。”