衛長：須主動聯絡 傳教士集會者難追蹤

（吉隆坡12日訊）衛生部長​​拿督斯里阿漢峇巴坦言，當局無法掌握曾於2月28日至3月1日期間出席過伊斯蘭傳教士集會的人士的資料，因此所有相關人士必須主動聯絡當局。

他說，鑑於第131宗新冠肺炎確診患者曾出席於吉隆坡大城堡清真寺舉行的為期3天伊斯蘭傳教士（Tabligh）集會，因此他籲請所有出席者前往接受體檢，以備萬全。

他於今日下午到雙溪毛糯醫院巡視及出席匯報會後說，大城堡清真寺將暫時關閉以進行消毒。

清真寺將關閉進行消毒

阿漢說，全國目前可以進行新冠肺炎病毒檢測的醫院有57所，另有12家有完善實驗室及能夠提供治療的醫院，有關人士可前往進行檢測。

他說，雙溪毛糯醫院也擁有足夠的醫務人員、病房及床位應對新冠肺炎疫情。

“雙溪毛糯醫院能同時應付772名確診患者。”

阿漢表示，雖然目前沒有禁止多人聚會，但那些出現咳嗽、發燒等症狀的人，應該避免出席公共聚會。

“我國目前仍處於早期遏制（Early Containment），雖然第二波疫情有上升趨勢，但仍然受控。”

針對政府昨天成立的新冠肺炎基金，阿漢說，這基金只為自僱人士提供援助，不包括受薪人士；有關援助金最多是1400令吉。

“這項基金援助並不包括被隔離或感染冠病的受薪人士。”

他表示，當局所規定的隔離期是14天，因此病患最多是獲得1400令吉的援助金。