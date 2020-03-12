廢寢忘食高溫工作 醫護員採樣檢測不簡單

（八打靈再也12日訊）新冠肺炎採樣和檢測不簡單，醫護人員必鬚麵對長時間工作、廢寢忘食之餘，還得忍受在悶熱環境等種種挑戰。

雪州沙登醫院職業安全與醫療單位主任法萬在臉書分享圖文說，需要接受調查的病患很多，以致醫護人員必須從上午8時工作至晚上8時，而且遲遲無法吃午餐。

“一名醫生在下午3時還未吃午餐，當時還有7人還未接受檢驗，已經完成的則有16人。”

採集一人樣本需45分鐘

他說，採集一名患者的樣本需要45分鐘，但醫護人員需要時間做好防護，才能完成工作。

他說，每名病患完成檢測後，醫務人員必須依據規定次序，更換防護裝備（PPE），包括口罩、雙重手套、面罩、圍裙才能檢測另一名患者，避免觸碰或吸入病患的飛沫傳染開去。

他說，目前受過訓練進行病毒檢驗的醫護人員有限，需要更長的時間才能得出檢驗結果，正在從相關部門加派人手，以減輕他們的工作量。

他預料不久後，隨著其他單位的醫生受訓完畢後，檢驗的人手可以從26人增至四十多人。

他說，醫護人員每天必須在帳篷中進行檢測工作。

“帳篷搭建在戶外，穿上防護裝備的醫護人員必須在'高熱壓力”下工作，溫度可高達攝氏33度至35度。”

他說，管理層正在尋找可攜帶式的冷氣機放在帳篷裡，同時必須確保冷氣機放在正確的位置，避免病患的飛沫散播四周。

他也分享一些在醫院急診室外面搭建的檢驗帳篷照片，此舉是為了避免到醫院看病的病患與受調查冠病的人士有所接觸。

他說，工作量龐大、長時間工作、工作環境不理性，這是醫護人員所作出的犧牲，以照顧每個人的福利與健康。

他希望分享這些難處之後，民眾能夠在疫情爆發期間給予充分合作。

他也說，急診室還是繼續接收病患，根據2017年的數據，一年有約13萬名病患送入急診室。