婦女情緒失控 開車闖登機場

（瓜拉尼魯斯12日訊）一名55歲女子因高壓力致情緒失控，駕駛靈鹿轎車闖入登嘉樓瓜拉尼魯斯蘇丹馬慕機場大庁，驚動機場內的人士！

《陽光日報》報導，該名女子昨天自駕闖進機場自動玻璃門直達機場入場大廳，她的失常舉動引起在場人士的恐慌。

據了解，該女子是在壓力之下，情緒失控地把轎車駛入機場大庁。無論如何，報導沒有說明該女子麵對什麼壓力。

蘇丹馬慕機場工作人員迅速到場安撫該女子，讓她平靜下來並控制場面，阻止了破壞性事故的發生。

機場經理仄蘇來曼仄巴說，工作人員試圖阻止該女子進入建築物惟失敗，慶幸現場人員沒有受傷。

“我們在過後說服她打開車門，以避免發生意想不到的事故。”

1小時遊說打開車門

機場人員花了一個小時的遊說，才能使她平靜下來並打開車門，工作人員在她開門之後關閉了汽車引擎並取走了她的汽車鑰匙。

可是該女子拒絕下車，機場工作人員唯有在她呆坐在車裡的情況之下，聯手將轎車推出機場入境大庁。

仄蘇來曼說，這是蘇丹馬慕首次發生類似事故，感恩沒有任何人受到傷害或嚴重事故的發生，該女子已經被移交給警方作進一步調查。

《大都會日報》較早報導，瓜拉登嘉樓／瓜拉尼魯斯縣民防部隊（APM）官員阿末卡瑪哈京雅說，民防部隊接到公眾投報之後馬上趕到現場。

“他們在下午5時36分接到投報電話，派出4名人員前往現場。”