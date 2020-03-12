【羅斯瑪太陽能發電案】 法官：證人不是被告 不滿律師盤問方式

（吉隆坡12日訊）辯方律師盤問證人的方式引起法官不滿，出言提醒律師證人不是被告。

前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪被控涉嫌在砂拉越校園太陽能板12億5000萬令吉工程中索賄及受賄案，今日進入交叉盤問的階段，本案第12名證人，教育部時任秘書長拿督斯里阿里亞斯二度出庭供證，接受辯方律師拿督阿克伯丁的交叉盤問。

阿克伯丁根據一封誌期2017年4月19日、財政部發給教育部時任秘書長的信函，盤問阿里亞斯。

信函中，財政部拒絕教育部的申請，支出1億3000萬令吉的頭期付款給Jepak公司。

阿克伯丁想知道，接獲信函後，證人是否主動致電奧曼（本案第7證人財政部時任政府採購組秘書）以要求撤回之前的決定，發放這筆1億3000萬令吉的款項。

阿里亞斯承認曾致電奧曼，但沒有提出上述要求。

阿克伯丁主張證人接獲信函後，主動致電給奧曼，因為證人在這項目中有既得利益，在Jepak公司有涉及利益。

阿里亞斯否認此事，他堅稱沒有要求奧曼發放款項，也沒有談論上述信函的內容。

此時，法官再尼提醒辯方律師，證人並非接受審訊的被告。

要求律師專注控狀內容

阿克伯丁解釋，這只是他提出的主張，法官接著要求辯方律師專注控狀內容。

阿克伯丁隨後根據有關項目的官方合約盤問證人，法官再度打岔，詢問有關合約與本案有何關聯，阿克貝丁回應有關聯，因為辯方要證明證人並沒有按照條例去執行這項合約。

法官在宣布提早休庭前，詢問辯方還需要多久時間來盤問證人，阿克貝丁稱至少2小時；案件於4月9日續審。