貿消部長：只要人民受惠 延續前朝好政策

（布城12日訊）新任國內貿易及消費人事務部長拿督亞歷山大說，若前朝政府所推行的政策對人們有利，他會考慮延續下去，因為受惠的還是人民。

他於今日出席貿消部為他而設的歡迎會後說，他正面看待前朝政府所推行的政策，因為人民是部長的老闆，只要是有利於人民的政策，他都會繼續。

“不管國盟有沒有宣言，我都會盡全力做到最好，以讓國家和人民受益。”

他說，政府的政策仍存有許多改善的空間與機會，而且一切的政策都是以惠民為主。

針對首相丹斯里慕尤丁昨日表示要各個部門製定宣言的看法，亞歷山大說，如果首相真有指示，他的部門就會去進行。

他強調，他會盡全力做到最好，“不管有沒有宣言，我們都是要做到最好，以人民的福祉為上。”

“雖然我來自砂拉越，但不會只是當一名砂拉越州的部長，不會只以砂州人民的利益為主，我要當全國人民的部長，一切都會以人民的利益為首要考量。”

詢及會否延續前朝希盟部長給予民眾的RON95汽油津貼時，亞歷山大重申，只要對人民有利的，都會繼續。

“我必須先聽取部門官員的匯報，之後才能回應大家的問題，一切仍言之過早。只要是好的政策，為何不？”

有關汽油銷售商要求政府制定汽油及柴油底價的建議，他則表示必須先聽取各方的意見，並與部門的專家討論。