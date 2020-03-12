絕不向假新聞妥協 賽富丁捍衛新聞自由

（布城12日訊）通訊及多媒體部長拿督賽富丁強調，捍衛新聞自由是他的立場，但也不能向假新聞妥協。

他於今日在部門召開的記者會上，詢及新政府會否重新落實反假新聞法令，以及他對言論自由及新聞自由的立場時強調：“我依然是那個賽富丁”。

他說，不管他在哪一個政黨，他都會繼續捍衛民主自由、人權與法治。

已加入土團黨的賽富丁也表明，法令的製訂因是涉及跨部門的問題，必須先在內閣進行討論再做決定。

“在這課題上，我不能隨便發表，因為這也涉及其他部門，也對其他部門並不公平。我們將會先在內閣討論看看怎樣，但這肯定將會是我會去研究和檢討的課題。”

“不過，我可以向你保證，我將會繼續捍衛言論、組織及媒體自由。這是我可以向你保證的，不論我是在哪一個政黨。”

詢及之前計劃成立的媒體理事會的進展時，賽富丁說，他將會先聽取部門匯報，再視至今的進展再決定採取什麼適合的行動。

至於新冠肺炎疫情會否影響5G的推行，他則表示新冠肺炎是所有人關心的課題，他們肯定會於稍後的會議中進行重點討論點。

將成立通訊多媒體諮理會

此外，他也宣布將成立通訊及多媒體諮詢理事會，成員是各個與部門法律、政策與計劃相關的利益單位。

他指出，已落實或正在製定的通訊部政策與計劃將照跑，包括國家光纖化與連接計劃（NFCP），以確保為人民所提供的服務不會中斷。

他說，該部將立下打造智慧社會的新目標。“智慧的意思是能夠汲取及善用知識和技能。”

另一方面，賽富丁在記者會上拒絕回應任何與政治相關的問題，包括遭公正黨開除後的罰款問題。

他說，曾在巫統的他，和來自巫統的副部長拿督查希迪都是很簡單的從政者，卻因他們都被歸類為“SK”（Salam Kosong，意指不受祝福）的類別，因此在巫統都沒能表現的很好。

“不過，我們如今也一樣保持開放的態度。”

賽富丁在第13屆大選代表巫統上陣彭亨淡馬魯區國會議席不敵伊斯蘭黨的納斯魯丁後，2015年從巫統跳槽至公正黨，但在上個月爆發的“政變”中，他和前公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏等人一起跳槽至土團黨。