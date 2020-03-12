內長：加強保安防外力入侵 設單一邊防機構

（布城12日訊）新任內政部長拿督斯里韓沙再努丁說，政府將成立一個單一機構，藉此加強協調與提昇在一個指令下運作的效率，以達到強化邊境的管制與安全。

他今日出席內政部卓越服務獎頒獎禮後說，他於昨天聽取秘書長的匯報，認同邊界保安需要通過戰略機關及添購設施來強化，這是因為他們不知道外來移民從何處入境，是由主要入境處或鬆懈的邊界。

“為了提升人民的安全與舒適感，並對安全機構，尤其是內政部留下良好的印象，現有的邊境管制機構有必要加強。”

韓沙再努丁說，該部將會通過鞏固人力，包括強化能力、提升能力建設、整合及執法與管制，來提升內政部的形象，以及支持國家安全與公共秩序政策。

“邊境是維護國家主權，免受非法移民、暴力及網絡犯罪等外來因素入侵的堡壘，因此，我們將會著重於強化邊境管制。”

增加外海巡邏艦攔截艇

他說，除了提升陸路邊境的設施如圍籬或圍牆和閉路電視及無人機，也會增加外海巡邏艦、巡邏艇和12公尺的攔截艇。

雖然衛生部基於新冠肺炎疫情惡化而於昨天發布展延大型集會的通令，但卻有約1000人出席內政部今日的活動，對此，內政部官員表示，由於這項活動早已經籌備，加上屬於內部活動，不是一項公開活動，所以活動照常舉行。

官員也表示也已做好一切的防範措施，包括提供洗手消毒液。

詢及會否重新調查淡米爾之虎組織案件時，韓沙再努丁說，他將會在聆聽匯報時與高階官員討論，包括警方和內部部官員互相研究接下來應該做什麼。

“恐怖主義不只是大馬的問題而已，更是全球的共同問題，需要匯聚情報，若有需要採取行動，他將會依法採取嚴厲的行動。

12名被指與“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織有關的被告，於2019年10月31日分別在吉隆坡大使路3間地庭面控，其中10名被告面對加控罪名，另外2名被告則面對支持恐怖分子恐怖行為的罪名，但前總檢察長湯米湯姆斯於2月21日宣布撤消控狀。

不過，時任內政部長慕尤丁則認為他有權根據《2001年反洗黑錢和反恐融資法令》將任何人或組織列為恐怖組織，該部將繼續把淡米爾之虎組織列為恐怖組織。

另一方面，韓沙再努丁認為，權勢是造成任何國家及機構的領袖失敗的原因。

他相信坐在台下聆聽他演講的部門秘書長和全國總警長沒有這樣的態度，所以他們必定能攜手合作解決國家面對的問題。