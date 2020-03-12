納吉：我玩臉書希盟倒台 玩抖音火箭會不會解散?

（吉隆坡12日訊）前首相拿督斯里納吉說，前首相敦馬哈迪承認為了推翻他而被迫與人民公正黨主席拿督斯里安華及民主行動黨合作，可是，他獨自一人玩臉書時，希盟就倒台了。

“當我開始玩抖音（Tiktok）及微信時，行動黨元老林吉祥會不會就退休，行動黨解散。”

他在臉書發文說，馬哈迪要推翻他，是因為他沒有於2013年支持其兒子拿督斯里慕克力競選巫統副主席，而不是因為一個馬來西亞發展公司、國債高或者賣國。

前首相敦馬哈迪接受《陽光日報》訪問時聲稱，他和與安華之間確實存有問題，但他願意與安華及行動黨合作，是因為在納吉和安華之間，納吉更加危險。

納吉說，在加入希盟前，馬哈迪和敦達因也支持消費稅（GST），馬哈迪還說國債比率受到控制，包括於上個月承認國家有2兆令吉儲備，比他擔任首相時多了1.2兆令吉。

他說，2014年8月，當馬哈迪表示不再支持他時，也沒有提及一個馬來西亞發展公司或消費稅或國債的問題。

“馬哈迪推翻我的原因也不是因為賣國，在我任內的所有計劃在第14屆大選後仍繼續推行，只是有很多資產賣給了外國。”

“他在第14屆大選後也盛讚吉利和寶騰的合作，他不是為了救國，只是為了推翻我。”

納吉聲稱，希盟在大選後執政，經已證明沒有成功救了什麼，反而是做了許多失敗的事情。

對馬哈迪說他不認為首相丹斯里慕尤丁是叛徒，納吉說，希盟領袖如今到處演講說支持馬哈迪再任首相，因為慕尤丁背叛馬哈迪。

“既然馬哈迪說慕尤丁沒有背叛，你們現在是不是應該解釋？”

為了避免新冠肺炎在國內蔓延，納吉建議新政府加快腳步，並採取行動擴大歐洲各國如西班牙、法國和德國人入境我國的禁令。

他指出，中國的新冠肺炎病例增幅從3天前開始較低，反倒是歐洲、美國和中東的疫情加劇。

“美國已經禁止歐洲航班入境，長達30天；印度也已經暫停發出簽證與電子簽證給世界各國。”