【怕了！新冠肺炎】未發現病例 少人戴口罩 巴東勿剎 人潮依舊

報導：江秋泰

（加央12日訊）新冠肺炎入侵大馬對旅遊業造成嚴重影響，然而對於玻泰邊境主要入境旅遊消費區的巴東勿剎，似乎沒有感受到巨大的影響，國內外游客依然繼續前往觀光消費。

根據《光明日報》記者了解，乘搭電動火車前往巴東勿剎觀光消費區的游客依然大有人在，由于州內獲玻泰邊境未發現任何有關病例，因而也僅有少數人戴上口罩，通過邊境關卡大廈入境的國外游客也沒有异常減少。

火車定時消毒

火車站柜台女職員說，大馬鐵道公司在新冠肺炎爆發后也采取防范措施，包括定時在電動火車內進行消毒、衛生局在入境月台進行檢測，乘客們也都給予合作，至今沒有發現病例。

她說，疫情爆發後、每日購票乘搭電動火車的乘客也沒出現大落差，前往泰國或入境游客量也沒有出現大幅度下跌的情況。

“鐵道公司依然提供每日28趟來往巴東勿剎至北海的電動火車服務，而每逢周四至周日也額外增加6趟列車服務滿足乘客的需求。”

關閉自動系統

玻州移民局主任峇斯里說，本月初至今通過玻泰關卡大廈出入境的人數与今年1月及2月相比，雖有微跌，但是不能确定是否与疫情有關，因沒有跡象顯示游客因疫情而止步巴東勿剎。

他相信新冠肺炎爆發不會對玻泰邊境形成很大影響，這是因為通過該關卡入境大馬的外籍游客，主要來自泰國南部地區居民。

“移民局已采取高度防范措施，与相關當局密切合作，全面戒備有新冠肺炎症兆的遊客入境。”

移民局在上周開始也暫時關閉自動入境系統，所有出入境的游客都必須通過柜台辦理出入境手續。

廣場人潮稍減

雖然巴東勿剎商業廣場區人潮稍微減少，不過許多游客還是一如往常，不見戴上口罩。

在該區營業約20年的女販商彭明心指出，近期前來巴東勿剎廣場區消費的游客有減少跡象，游客告訴她，經濟不景才是導致他們甚少出游的原因，而非新冠肺炎。

“我們在這里營業20余年來，每逢假期人潮才會更多，2月及3月是淡季。尤以接近清明節及盂蘭胜會時，前來巴東勿剎廣場消費的華裔游客更是极少。”

她說，泰南游客是巴東勿剎觀光區的主要客源，希望政府在加強邊境防疫工作之際，也能放寬泰南游客的入境措施，以便刺激巴東勿剎邊境旅游經濟。

做足防疫措施

本地游客蘇哈妲（28歲）表示，雖然新冠肺炎爆發，不過只要做足防范措施，不會輕易受到傳染。

她說，巴東勿剎現也沒出現疫情，是安全的旅游消費區。

邊境旅遊首選

來自泰南游客唐塔納坤（38歲）說，巴東勿剎觀光區不受疫情影響，因而成為邊境旅游的首選地點。

他披露，除了巴東勿剎外，他也有計划到檳州觀光，不過還未确定是否會在近期或疫情好轉后才動身。

國內旅遊安全

本地遊客黃偉倫（24歲）也說，他未听說巴東勿剎邊境發現新冠肺炎病例，所以還是很安心前往購物。“目前疫情肆虐多個國家，國內旅遊反而是安全，人民可以考慮來巴東勿剎觀光，響應政府推動的國內旅游。”