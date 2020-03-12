【怕了！新冠肺炎】晚餐時段冷清清 疫情謠言拖垮飲食業

報導:陳明豪、黃依菱

（北海、檳城12日訊）屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風，“疫情+謠言”衝擊下，檳城飲食業小販生意慘兮兮。

新冠肺炎疫情延燒下，原本已嚴重衝擊各行各業的經濟情況，詎料又有人惡意造謠，一下子指某間小販中心有人感染病毒，不實謠言滿天飛，許多小販生意更是雪上加霜，尤其是在晚餐時段，一些地區冷氣餐廳及冷氣酒樓的營業額更下滑兩三成。

生意額跌30%

威省咖啡茶餐商公會旗下擁有逾300名會員，會員包括傳統咖啡店、冷氣餐廳及冷氣酒樓等；主席游國安提供的資料顯示，自從新冠肺炎爆發後，傳統開放式的咖啡店及飲食中心一樣受到衝擊，生意額下滑約30%。

“生意額受創最嚴重的時段是在晚上時分，這是因為病情不斷的擴散，顧客群相信是在自保的情況下，在下午時段用膳完畢后，就返回住家，減少与朋友夜間聚餐的次數，這就是導致夜間生意額下滑的原因。”

游國安強調，傳統開放式的咖啡店及飲食中心，其影響程度較輕，一般相信是該些場所空氣流通，受感染的機率較低。至于冷氣餐廳及酒樓，是因為密封式架構，受感染的機率也相應提高，導致顧客群會在此病毒襲擊時，盡量少到冷氣餐廳及酒樓用餐。

他說，一些的冷氣餐廳及酒樓，有在入門處或柜台處置放消毒洗手液，以減少感染此病毒的機率，希望此舉能提高餐廳及酒樓的營業額。

疫情影響各業

北海雙愛茶室孫姓東主說，如果疫情繼續擴散，确診病例繼續上揚，北馬區甚至是北海區的茶室，肯定會影響生意額。

“如疫情繼續擴散，相信會波及北海區茶室的營業額外，其他行業的營業額，如酒店業及旅游業的營業額也將下滑。”

他希望中國或其他國家，能盡快找出有效的治療方案或配制特效藥，將疫情控制下來。

晚上生意額跌

威北小販聯合會陣容比威省咖啡茶餐商公會擁有逾600名會員，在此次疫情影響下，全部小販的夜間生意額都下挫20%至30%。

該會主席沈耀權說，目前上午及下午時段，小販們的生意額下滑不多，因為上班族還是會在外用餐，但上班族返回家后，就會待在家中，沒有与朋友外出享用夜宵或享用小食，這導致夜間小販的生意額嚴重受到影響，尤其是售賣夜宵的小販，更是首當其衝。

“由于小販的生意額下滑，在連鎖反應下，也導致豬肉販及銷售雞只商人的生意額受挫，所以控制疫情繼續擴散，是刻不容緩的事宜。”

威北小販聯合會領導層已建議小販們在攤位處置放消毒洗手液，以提高顧客群的衛生層次，希望此舉能提高小販們的生意額。

謠言比病毒可怕

假資訊比病毒傳播得更快，位於檳城阿依淡湖花園的中南區小販中心，上週因為一段造謠語音在社交媒體瘋傳，導致小販一連多天生意慘淡。

有關造謠語音，是指當地有小販感染病毒後沒接受隔離就逃回家，雖然衛生局已經駁斥是假消息，但已造成人心惶惶。

在該小販中心賣炸油條的小販白先生說，謠言傳開後，這幾天的營業額都下降至40%，之前每天都能賣200個油條，但謠言傳開後，每天只賣70至80個油條。

“自從新冠肺炎爆發，許多遊客暫時不前來檳城，經濟已經不好了，現在又有謠言指湖花園中南一帶有小販確診，許多本地顧客更加不敢前來享用美食，希望警方能盡快揪出散播謠言的不負責任男子。”

“我暫時還未想到應付對策，只能一天過一天。”

開檔攻破謠言

同樣飽受惡意謠言影響的檳華樂樂小販方先生說，他現在營業額減少30%，以前每天能銷售大約1000串樂樂，如今即使是週末最多也只能賣出600串而已。

“現在的對策是堅持每天開檔做生意，只要沒有開檔一天，民眾都會認為謠言屬實，假的也變成真，如此一來就會有更多人不敢前來享用美食。”

現階段為應付虧損，他每天只能減少食材存貨，特別是海鮮，只要賣不完，只能丟棄，而謠言傳開後，他已虧損約1000令吉。

民眾誤信謠言

“造謠者一天未落網，民眾都會認為小販在掩蓋消息。”販賣峇拉煎雞的小販林先生說，謠言傳開後，這裡的小販生意一落千丈，許多民眾認為謠言屬實，而小販們都在掩蓋消息。

“只要警方成功逮捕造謠者，真相就能大白，相信生意額能回升30%。”