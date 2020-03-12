吳慶發：4措施防疫 洗腎中心不全面關閉

（威南12日訊）威南洗腎中心發起人吳慶發說，該中心已採取措施應對新冠肺炎，萬一有病人受感染，洗腎中心不可能全面關閉，全體職員會共同面對，而他也會以身作則和他們站在一起對抗疫情。

他說，該中心已採取4項措施應對，第一，不論是工作人員、病人、病人家屬或訪客，每天都必須接受體溫測量；第二，該中心用次氯酸電解水（Electrolyzed Water）全面消毒；第三，召開緊急會議做好萬全準備，萬一有病人受感染，洗腎中心不可能全面關閉，誰要留下來共同面對讓其他病人能繼續洗腎；第四，所有工作人員和護士一定要戴口罩。

“目前口罩缺貨，我們還有一些存貨，為了預防短缺，我們會向貿消部和衛生部咨詢，以正確的管道取得口罩。”

正確管道取得口罩

吳慶發也呼吁其他團體負責人，比如學校、教堂等要有責任感，嚴厲防範新冠肺炎及做好應對措施，以免造成更嚴重的傳染後果。

他說，尤其是人群來自不同環境、家庭的集會場所，更要謹慎防範和預防，除了測量體溫、戴口罩和消毒之外，單位負責人要召開緊急會議討論提防及預防措施，萬一有感染者出現，要如何應對接下來的工作。

“所謂預防勝於治療，尤其是本中心，因為有體質比較弱的病人更加要特別關注。”

他強調，洗腎是長期的，不可能因為1個人受感染，其他49個病人不能來洗腎。全體職員也答應，萬一發生了感染事件，大家會共同面對。

吳慶發說，目前市場上的口罩和消毒劑是因為民眾恐慌搶購，導致缺貨又斷貨，但一般人不懂分辨殺菌液和殺病毒液的差別。

“一般上民眾所認識的消毒液及可以買到的洗手液，都只是殺菌用途，而能殺病毒的，根據專家講是次氯酸電解水（Electrolyzed Water）。”

他認為，衛生部應該提供專業知識，教育人民了解消毒液的作為和作用，以免人民在無知的情況下浪費金錢。