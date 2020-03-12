敦馬：我是指違背黨鬥爭 沒說慕尤丁是叛徒

（布城12日訊）敦馬哈迪也澄清，他沒有形容首相丹斯里慕尤丁為“叛徒”。“這（叛徒）字眼不是指他，而是他的行為背叛了黨的鬥爭。沒錯，在土團黨的鬥爭中……我的觀點應優先討論，但我斷然拒絕。”

“因此，我對那些先前曾支持我的人的行動感到失望，他們告訴我他們全力支持我，對成為首相完全不感興趣。”

馬哈迪日前接受陽光日報（Sinar Harian）的專訪時表示，盡管慕尤丁曾一度堅持對他忠誠，但還是與“盜竊者”結盟反他，只是為了獲得他們的支持。

馬哈迪也說，他看到慕尤丁準備接受他不能接受的前首相拿督斯里納吉而感到沮喪。

“所以我感到失望。也許‘叛徒’一詞在某些人看來似乎並不準確。但是對我來說，這些行為算是背叛原因。”

敦馬哈迪說，他還不能認同丹斯里慕尤丁的政府。

敦馬表示，他不會支持慕尤丁，因為後者沒有表現出與“不守規則的人、小偷、強盜和盜竊者”合作感到厭惡。

當提及敦馬所影射的那些人沒有被包括在慕尤丁的內閣中，馬哈迪表明這是不可避免的。

“目前（內閣沒有‘受污染’的領袖）……但是這些都是有權勢的人。他們有推翻政府的力量。”

“巫統有超過50個（國會議員），而土團，如果你全部加進，只有30人。如果巫統撤回支持，那麼政府將會垮台。”

目前，巫統擁有39名國會議員，而沒超過50人。土團擁有36名國會議員。