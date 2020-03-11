大城堡清真寺萬人活動爆疫情 1大馬確診6汶萊病患曾參加

（吉隆坡11日訊）衛生部證實，我國第131病例患者曾參加於2月28日至3月1日在吉隆坡大城堡清真寺舉辦的萬人伊斯蘭傳教士（Tabligh）集會。在這之前，汶萊6名確診患者也曾參與這項集會。

根據初步資料，這場傳教活動涉及1萬人，出席者來自數個國家，包括大馬，而大馬人佔了其中約5千人。各地衛生局已在各自的州屬進一步調查此事。

諾希山說，現年60歲的第131病例是於3月4日出現發燒、咳嗽等症狀，並於8日呼吸困難，同日進入文冬醫院，隨後於9日轉入關丹東姑安潘雅富珊（HTAA），並於10日被列為確診，送往隔離病房接受治療。

諾希山呼吁吁參加上述宗教活動的出席者立即聯絡縣衛生局，避免冠病蔓延，可撥電至全國危機應對中心（CPRC）熱線03-88810200、03-88810600或03-88810700，或者鄰近縣衛生局。

“衛生部籲請參與者配合衛生部的舉措，以免引發新冠病毒社區感染事件。”

汶萊確診增至11宗 6人曾參加大城堡萬人活動

汶萊衛生部週二揭露，該國再添5名確診病例，都和首宗確診病例有關。

而截至週三累積的11宗病例，其中6人曾出席在馬來西亞吉隆坡大城堡清真寺舉行的宗教大集會，即汶萊首名病例及其5名家屬。

汶萊衛生部指出，這6人都已經在醫院隔離。在疫情籠罩下，汶萊教育部決定提前讓學校放假，從原定16日提前至11日，並呼吁民眾不要到處亂走。

參加萬人宗教活動應主動匯報健康狀況

隨著汶萊首宗確診病例被指曾參加吉隆坡一項萬人宗教活動，我國衛生局要求曾參加該宗教活動的人士主動向政府匯報自己的健康狀況。

諾希山指出，這些參加者可以聯絡各縣的衛生局、國家危機預備及應對中心（CPRC）或通過衛生部的網站尋求虛擬健康諮詢，以獲得進一步的勸告。

“他們也可以通過BookDoc應用程序，獲得免費的醫療諮詢。”

他也說，他們照顧個人衛生和履行妥當的咳嗽禮儀。

疑例受促與人保持距離 大型活動應展延

諾希山勸籲出現任何症狀的人士主動與他人保持至少1公尺的距離，為期14天。

他也敦促各界展延所有大型活動，而呼吸困難的人士應主動避開人群，包括宗教活動。

此外，他促請有關人士別趁學校假期到訪馬來西亞的其他地方。

他也重申，馬來西亞人應避免造訪受武漢肺炎嚴重影響的國家。