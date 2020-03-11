次批撤僑檢測呈陰性 68人隔離14天后返家

（汝來11日訊）“你們已經自由，可以返家了！”冠狀病毒疫情爆發，66名大馬公民及配偶，以及兩名大馬駐華大使館代表在“次輪武漢撤僑行動”中成功返馬，經過14天的隔離監察和檢測後，所有人對冠狀病毒病（Covid-19）呈陰性反應。

衛生部長拿督斯里阿漢峇峇今午前往監控中心進行巡視，並且與即將離開監控中心的68人見面，敞開雙臂向他們說：“你們現在已經自由了！”

該批撤僑公民是於1月26日從武漢天河國際機場飛往吉隆坡，並於當天被送至森州汝來恩斯德鎮高等教育領袖學院（AKEPT）接受14天隔離監察。

這66人中包括13名亞航機組人員、9名大馬政府機構代表，其餘乘客則是從武漢返馬的大馬公民及配偶。其中包括41名女性和27名男性。

68人在離開監控中心前，都必須經過3個程序，包括領取冠病檢測報告、護照和退回房卡。

首批從中國撤僑公民共107人已於2月18日隔離結束。

隔離者感謝政府照顧

接受監察的68人今日在午飯後便獲准收拾回家，大約在下午2時，可見接受監察者陸續步出監控中心，並獲得政府安排，載送他們前往吉隆坡國際機場和南湖巴士總站。

接受媒體採訪的隔離者分別針對AKEPT監控中心的設施、照顧以及監察都表示滿意，也對政府表達感謝。

據悉，今次在監控中心接受監察者，皆獲得良好招待，每日三餐定時和均衡，菜餚包括雞肉、蔬菜和水果，煮法也是按照華人口味烹飪。而隔離者的菜單是由食品援助基金會(Food Aid Foundation)所準備。

這次參與第二批“撤僑行動”的單位共6個，包括國家天災管理機構（NADMA)、衛生局、福利局、芙蓉警區等共196人。

據知，所有駐守在監控中心者，每天都要至少探一次體溫。而接受隔離者所需要的物品和飲食上的照顧，都是由森州福利局共12名官員負責。