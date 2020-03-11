南北大道4月起 ​173通道提供RFID付款

（八打靈再也11日訊）從4月1日起，南北大道公司將在從南到北包括第二東海岸大道（LPT2）的83個封閉式收費系統，共173條RFID通道提供RFID付款設施，當中有131條是RFID專用通道。

南北大道公司今日發文告說，南北大道封閉式系統的RFID標誌完整的RFID高速公路的生態系統，與政府的多車道自由流動（MLFF）願景一致，並提供使用者輕鬆通過網絡銀行和電子錢包進行無現金大道收費交易，無需購買昂貴的器材和電池來啟動智能標籤。

文告說，南北大道公司自2017年全面啟動電子收費系統（ETC），高速公路業者也於2018年8月在開放式大道收費採用RFID作為無現金支付系統。

“南北大道公司在過去36個月保持RFID系統和一觸即通一致，使10個開放式收費系統於今年1月1日至4月都能獲得（民眾）接受，而所有南北大道高速公路（開放式與封閉式收費系統）將可以接受RFID的付款。”

南北大道公司董事經理拿督阿茲曼依斯邁預測RFID的需求會增加，特別是約170萬名日常使用高速公路的使用者。

他表示，一觸即通卡及Smart TAG依然可以在大道收費站使用，但鼓勵大家於今年內轉用RFID。

他說，南北大道公司從3月13日開始，在特定的休息站將提供17間RFID安裝中心，協助大道使用者安裝RFID標籤。

在南北大道特定休息站的RFID安裝中心

地區和營業時間

．巴生河流域／中心地區

雙溪毛糯高架橋餐廳（雙向） 星期一至日上午10時至下午6時

森美蘭休息站（雙向）星期一至日上午10時至下午6時

烏魯安南休息站（往南） 星期五至日上午10時至下午6時

打巴休息站（往南） 星期五至日上午10時至下午6時

在新邦波賴（Simpang Pulai） 的務邊（Gopeng）休息站星期五至日上午10時至下午6時

．南馬區

愛極樂（Ayer Keroh）高架橋餐廳（雙向）星期五至日上午10時至下午6時

．北馬區

新芒魏（Gunung Semanggol）休息站（往北）星期五之日上午10時至下午6時

莪倫（Gurun）休息站（雙向）星期五至日上午10時至下午6時

．東海岸

淡馬魯（Temerloh）休息站（雙向）星期五至日上午10時至下午6時

甘孟（Gambang）休息站（雙向） 星期五至日上午10時至下午6時