大馬新增20確診 1人出院

（八打靈再也11日訊）我國截至3月11日中午12時，再增加20宗新冠肺炎病例，以致累積病例達149宗，而早前進入加護病房治療的2名重症患者情況穩定。

衛生部總監拿督諾希山表示，2名重症者目前分別在雙溪毛糯醫院和新山蘇丹娜阿米娜醫院的加護病房治療，兩人儘管需要依靠呼吸輔助器，但情況穩定。

他說，今日再有一名患者，也就是第78宗病例患者出院，以致我國累積出院病例達26人。

諾希山今日發文吿說，衛生部對新增的20宗病例展開追踪調查，以確定他們的親密接觸者及病源。

他說，在累積149宗病例中，22宗是從疑是受調查患者（PUI）中被偵測出，124宗是密切接者，一人是在嚴重急性呼吸道感染（SARI），2宗人道緩助活動。

他說，衛生部也對沒有出國旅遊史的類流感樣疾病（ILI）和嚴重急性呼吸道感染（SARI）病例進行檢測，截至9日，600個樣本（138個SARI和462個ILI）進行檢測，但有一個樣本對新冠肺炎檢測呈陽性反應。該部正追查這名新冠肺炎患者的感染途徑。

與此同時，諾希山說，66名於2月26日從中國湖北武漢撤僑返回我國的國民和家人，在森州汝來恩斯德高等教育領袖學院（AKEPT）完成隔離，並在最後的檢測過關後，獲准回家。

傳教士集會者確診

另外，諾希山促請曾參與汶萊首例確診病例患者參與依於吉隆坡大城堡清真寺舉辦的萬人伊斯蘭傳教士（Tabligh）集會者，若出現疑是病狀，即聯絡鄰近的政府診所或者州衛生局，或聯絡政府的“虛擬健康諮詢”（Virtual Health Advisory）以獲得進一步指示。

“若沒有症狀，也受促在公眾場所與他人保持至少1公尺安全社交距離，為期14天。

汶萊國際衛生條例（IHR）已經通知大馬，該國確診新冠肺炎患者曾出席Tabligh集會，他是在2月27日至3月1日期間參與活動。

根據初步資料，這場傳教活動涉及人數達1萬人，出席者來自數個國家，包括大馬，而大馬人佔了約5000人。

“所有的州衛生局已被指示在各自的州屬調查。