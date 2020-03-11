威省市廳大廈全面戒備 體溫37.5度以上禁入

（大山腳11日訊）隨著檳島出現新冠肺炎確診病例，威省市政廳即日起全面戒備，加強防疫措施，凡体溫超過37.5度者，一律禁止進入威省市政廳大廈，以策安全。

威省市長拿督羅查里今日在市廳大廈展開“市廳高層走動式管理暨市廳繳納櫃台防冠病疫”活動後，向媒體作出這項宣布。

即日起，市廳大廈入口處將豎立告示，及派警衛站崗在上班時間，即從早上7時至下午6時，在兩個主要入口處駐守，以探溫器檢測所有進入市廳大廈者，包括職員及民眾。

駐守入口檢測進入者

“所有體溫超過37.5度者，以及曾在過去14天內接觸過確診病人者，都不被允許進入大廈內。我們會勸告對方在網上處理相關事務，同時務必前往醫院做進一步檢查。”

他說，凡体溫超過37.5度者，倘若要處理緊急事務，可以留下聯系方式，即電話或郵址，市廳職員將會聯系對方，以解決相關事務；而欲申請營業執照者，則可委派其他代表到柜台處理有關事項。

“如果是我們（威省市政廳）的員工體溫超過37.5度，我們會勸告他們去醫院或附近的診所進行體檢，他們可以自行駕車去醫院檢查，或由我們委任的一名官員負責載送他們去醫院，回來之后這輛車也會隔离1天，進行消毒工作。”

羅查里說，如果測試結果出現很多疑似病例，市廳將會求助衛生部。

他透露，市廳也提供員工口罩及手套，避免員工在遞交文件過程中被帶菌者感染。

國際活動展延3個月

羅查里說，所有和市廳相關的國際性活動，將會展延3個月，本地活動則照常進行，惟在進行活動時會加強防疫措施，包括測量參與者的体溫、戴口罩及提供消毒劑。

他透露，他已暫時取消所有國內外的工作，包括在3月17日受邀到亞庇出差，接下來凡是飛行時間逾1小時的行程，他也會重新審視。