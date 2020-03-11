若傷敦馬感受 道歉 盼認可新政府 減薪 願少領5至10% 節省數百萬元

（布城11日訊）首相丹斯里慕尤丁承認，他在一週前致函前首相敦馬哈迪要求會面，希望馬哈迪可以認可當今的政府；不過，馬哈迪已經回函婉拒。

“我已經收到回函，敦馬指還未到見面的時候。”

無論如何，慕尤丁說，他隨時都準備好，在任何時候、任何地點與敦馬見面，這個安排是為了國家。

“我們已經組成政府，而我要敦馬認可這個政府，它是合法且符合憲法的。”

慕尤丁今日在主持內閣會議後，在記者會上受詢是否要跟馬哈迪會面時說，他的確在一星期前寫信給馬哈迪，並表示若傷害了馬哈迪的感受，他向馬哈迪致歉。

敦馬指未到會面時候

“我第一段寫說，將祈禱敦馬一直健康，第二段則寫，如果我在這段時間，所做的事傷害了敦馬的感受，我道歉。”

“第三段，我還記得，如果有時間，我想要與敦馬見面。”

不需要閃電大選

慕尤丁說，現在的政府已經成立，因此不需要閃電大選。

“人民都在盼望這個政府會交出表現，而我們也承諾了，我們會做出表現。”

他強調，當今政府已經準備好為民服務。“所以我希望所有人，不只是敦馬，給予我們鼓勵，為他們帶來最好的。”

慕尤丁也表示，由於新政府沒有競選宣言，因此，在特殊情況下成立的新政府將交由各個部門去規劃所要執行的計劃，讓人民能即時受惠。

閣員30天內須申報財產

首相慕尤丁說，全體內閣成員必須於一個月內申報財產，並將財產資料提交給反貪污委員會。

他在內閣會議後召開的記者會上說，他在內閣會議上也提醒全體部長，必須履行對抗及打擊貪污的承諾。

“打擊貪污問題是新政府的首要任務。”

“為確保聯邦政府的機構處於最廉正的情況，我們將會提交宣誓書。”

慕尤丁說，他在內閣會議上要求所有部長如前朝政府的做法般，向反貪會申報財產。

他說，部長們都有1個月的時間向反貪會申報財產。

願減薪5至10%

首相慕尤丁說，今日的內閣會議並沒有討論到部長減薪的問題，不過他個人願意減薪5至10%。

針對國民聯盟政府內閣被指臃腫及開銷大的問題時，慕尤丁說：“我會先接受這項挑戰（減薪），我願意這麼做，我可以減薪，我不知道多少，可能5%或10%，但我們今天並沒有討論這項課題。”

慕尤丁也相信所有部長都願意做出能力所範圍的貢獻。

“可能我們可以因此省下數百萬令吉。”

慕尤丁解釋，盡管新內閣看起來比前朝希盟政府更為臃腫，但實際上一些部門卻是早已存在，並不會消耗政府太多的公帑。他舉例，國家團結部原本就已經存在的部門，並且已經分配好應有的運作撥款。

“如果需要一些新增的東西，包括聘請新職員或秘書長，則會有政府首席秘書辦公室來決定。”

吁希盟別呈不信任動議

慕尤丁說，或許希盟主席馬哈迪會建議希盟不要在國會對他提呈不信任動議。

他感謝馬哈迪，認為當今政府會維持到下屆全國大選。

“或許（政府）還有一些要面對挑戰，可能所有的國會議員接受敦馬的意見，就不會在國會投不信任票動議，這（希盟要投不信任動議）只是假設。”

“無論如何，對我們來說，我也告訴了所有（內閣）成員，重要的是我們要進一步強化這個政府。”

慕尤丁也指向坐在台下的全體內閣部長說，他們已經大聲聽到他要強化國盟政府的目標。

他表示，強化政府的方式有很多，而國盟作為政府，願意努力工作。

“部長都在這里，副部長也加入了，所以（政府）已經在運作。”

他相信，民眾對政府的信心將會提高，預計多一兩星期就可以看到國家積極的發展。

將設經濟行動理事會

首相丹斯里慕尤丁今日召開國民聯盟政府執政後的首個內閣會議，並作出數個重要宣布，包括重現檢討敦馬哈迪在擔任過渡首相期間，因新冠肺炎疫情而宣布的振興經濟配套。

慕尤丁說，為了應付冠狀病毒疫情和油價暴跌所帶來的經濟沖擊，內閣議決立即成立經濟行動理事會，且擇定每周一舉行會議。

慕尤丁今日在首相署主持首次內閣會議后，召開記者會時這麼說。

內閣會議在上午9時25分開始，所有31名內閣部長皆出席會議。

4高級部長沒高低之分

慕尤丁的內閣日前組成，新內閣沒有副首相卻破天荒設立4名高級部長，以代攝副首相職務。慕尤丁今天澄清，4名高級部長都是平等，沒有高低之分。

惟他說，若他無法主持內閣會議，則由國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏將代為主持會議。

“他們都是平等的。”

他說，今天的情況是他有出席內閣會議，因此由他來主持。

不過，他已在內閣會議上告訴所有部長，他沒有出席內閣會議時會由阿茲敏來主持。

慕尤丁進一步笑著表示，若阿茲敏也無法主持會議，則接下來的主持將是國防部高級部長依斯邁沙比里。

接受張慶信決定重委他人

針對原本受委國民團結部副部長的拿督斯里張慶信昨日缺席宣誓儀式，並傳出他拒絕出任這個職位，慕尤丁表示，已經接受了他的決定，因此將會委任另一人來出任此職位。

“他已解釋，這是他的選擇，我們會接受，會重新委任另一人來填補其空缺。”

慕尤丁也說，明天會會見張慶信。“他會以另外一個職權，為國效勞。”

推介新冠肺炎基金 初步注入百萬

政府今日宣佈推介新冠肺炎基金，首相丹斯里慕尤丁說，初步將注入100萬令吉。

他說，這基金會主要是讓低收入病患被隔離期間沒有收入來源時，獲得金錢援助，以減輕生活負擔。

他呼籲人民踴躍捐款，不僅是為了協助政府，而是協助受影嚮人民度過難關，政府將會把人民的捐款悉數回饋給需要的人民。

他是今日在主持國民聯盟新政府的第一次內閣會議後，在記者會上作出這項宣布，他過後也為新冠病肺炎基金主持推介，並即場捐款，以起拋磚引玉作用，其他在場的部長也紛紛捐款。

他說，國家當前最大的挑戰是應對疫情所帶來的沖擊，包括旅游業受影嚮，旅游部長也受促向內閣建議特別的舉措，包括促進國內旅游來推動經濟。