轉機也不行 意韓伊朗人禁入境

（芙蓉11日訊）內閣已經決定，從3月13日（週五）起，禁止來自意大利、伊朗和韓國人入境大馬，或是從大馬轉機。

衛生部長拿督斯里阿漢峇峇指出，內閣是在今日作出這項議決。

他說，其他曾經到過上述國家的外籍人士，同樣受到禁止。有意前往上述國家的大馬公民，也受促延後行程，減低感染新型冠狀病毒的風險。

“近期內曾經到訪上述國家的大馬公民、永久居民或持長期居留權的人士，都受促遵守1988年傳染病控制及防範法令，進行居家隔離長達14天。”

他說，目前伊朗累積病例共7161宗（死亡病例237宗）、韓國7513宗（死亡病例54宗）和意大利9172宗(死亡病例463宗)。另外截至昨日下午6時，全球111個國家累計病例達致11萬4548宗，4026死亡病例，6萬4034宗；而大馬累積病例則有129宗，25宗痊愈，沒有死亡病例。

另外，他指出，截至目前為止，出境前往中國湖北、江蘇和浙江，以及日本北海道的禁令依然生效。

推介百萬基金 歡迎捐獻

阿漢峇峇也說，政府已推介100萬令吉新冠肺炎基金。他呼吁私人界、自願團體和個人踴躍捐款，讓確診或正在接受隔離者得到更好的照顧和幫助。

他指出，上述基金會主要是給予一些在大馬衛生部登記下，進行14天居家隔離或是接受新冠肺炎治療者的援助金。

“在接受治療或隔離期間沒有任何收入的隔離者過病患，將會獲得每天100令吉。”

阿漢峇峇是於今日前往森州汝來恩斯德鎮高等教育領袖學院（AKEPT）巡視後，召開記者會時，如是指出。