內閣討論重啟消費稅 需多方考量尋最佳方案

（布城11日訊）房屋及地方政府部長祖萊達透露，重啟消費稅（GST）的課題有在今日召開的內閣會議提出討論，但相關部門需要先進行多方面的商討，尋求對人民最好的方案再提呈內閣。

她於今日與房屋及地方政府部副部長拿督斯里依斯邁出席在首相署召開的內閣會議後，於下午1時達布城的房屋及地方政府部打卡上班，之後召開記者會。

她說，再次出任房地部長，她將會注重國家廢料的處理，包括建設廢物能源（WTE）工廠計劃與廢物公園（Waste Park）。

她說，廢物能源工廠計劃在她離開該部兩星期前已進入徵求建議書（RFP）階段，如今重返該部，希望這階段工作也已完成，她之後將會繼續了解建議書的進展。

她說，坐落森美蘭州蘆骨的廢料能源工廠計劃料於6月開始運作，而剛剛所提及的建議書是坐落其他5個地點的廢料能源工廠，包括淡馬魯、武吉巴勇（Bukit Payung ）及高淵港口（Sungai Udang）。

“我之前是以希盟議員身份擔任房地部部長，現在是以國民聯盟的身份出任，但我之前所製定下的那些政策將會繼續推行，但現在已有很多的政策進入執行階段。”

祖萊達也說，消拯員莫哈末阿迪在雪蘭莪州首邦市施菲爾斯里馬哈馬廉百年興都廟騷亂事件中喪生的案件將會繼續進行審判，還需要給一點時間新上任的總檢察長丹斯里依德魯斯處理有關事宜。

她說，她仍未與依德魯斯會面。