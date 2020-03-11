【太陽能貪污案】 前教長秘書：合約未簽署 羅斯瑪問何時給錢Jepak

（吉隆坡11日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪曾詢問教育部時任秘書長拿督斯里阿里亞斯，有關Jepak公司的太陽能混合發電項目的事宜，包括何時能支付頭期付款及合約簽署日期。

阿里亞斯今日念出書面證詞時說，羅斯瑪曾在一場會議結束後詢問他有關項目的事宜，但他不記得確切的日期。

“我不記得具體會議日期，但我可以肯定，當天會議進行時，（Jepak公司）正面對頭期付款的問題，官方合約還未簽署之前。”

他表示，當會議結束後，羅斯瑪便向他詢問有關Jepak公司頭期付款的進展以及什麼時候支付，因為沒有相關款項，該公司就無法行動。

保險不被財部通過

他告知羅斯瑪，Jepak公司所持有的保險不被財政部通過，沒有獲得財政部的批准，就不能支出這筆頭期付款，也違反政府採購的條例。

62歲的阿里亞斯是本案第12證人，他說，羅斯瑪也詢問他有關合約簽署日期及加快進行，因為不簽署合約就無法進行支付程序。

他告訴羅斯瑪，Jepak公司並沒有完成詳盡合約的草擬文件給教育部，隨後便請求離開。

他指出，由於是時任首相夫人親自過問，他嚴正看待此事，並吩咐官員們尋戈解決方案，處理Jepak公司有關頭期付款、發展費用及準備合約文件的事宜。

他補充，有關項目的合約簽署日期為2017年6月20日，由他和Jepak公司代表簽署這份文件，即該公司的總監賽迪。

阿里亞斯是在2016年9月5日至2018年5月22日擔任教育部秘書長，他說，在這之前他便通過媒體認識裡查，知道對方是羅斯瑪的特別官員。

“當太陽能混合發電項目出現頭期付款及發展費用的問題時，裡查有聯繫我，要求盡快支付款項給Jepak。我不記得這當時是要求盡快處理頭期款項或發展費用。”

他也忘了通話時間，只記得發生在未簽署官方合約之前，由於里查是羅斯瑪的特別官員，他認為對方代表羅斯瑪提出要求，因而嚴正看待此事。

“幾個星期後，拿督斯里阿茲扎聯繫我，她是羅斯瑪的特別官員，我是在她擔任國防部秘書長的時候認識她。”

他表示，據阿茲扎告知，羅斯瑪在一場國家學前教育計劃（PERMATA）基金會信託理事會後，詢問有關太陽能混合發電的項目的進展。

“我也是相關會議的固定成員。我當時回應'OK'”。