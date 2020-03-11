搗破最大宗假名牌球衣集團 玻警捕6男女

（加央11日訊）玻州貿消局搗破州內最大宗網上銷售贗制名牌足球衣褲集團，起獲2212件價值超過15萬令吉的冒牌衣物及電子縫印機器等，並逮捕6名年輕男女助查。

該局執法組主任莫哈末阿米爾說，執法組是經過1個月的跟蹤調查後，於今日上午11時30分許持著加央法庭發出的搜查令，前往市區武吉卡雅園一間雙層民宅展開突擊行動。

他在該行動結束後召開記者會指出，執法員入屋後發現6名年齡介於20至40歲的男女在工作，其中一名26歲男子為業主，相信在該民宅進行贗制球衣生意已有4年。

“執法員在客廳及后廳一間房間內搜獲616件耐克（Nike）品牌山寨足球衣褲、1286件愛迪達（Adidas）山寨球衣及310件Puma品牌的山寨衣褲，樓上有一間房間則充作攝影工作室。”

他透露，執法組是在該集團臉書及Instagram所展示的銷售宣傳貼文上，發現所銷售的衣物印有各品牌商標後開始調查，執法組也曾前往該集團在大馬公司委員會注冊的商業地址調查，但發現該地址并沒有進行營業活動。

他說，該局初步相信，這些品質屬於AAA級的足球衣褲是通過網購從中國購入，每件價格介於15至30令吉之間。該集團在接獲顧客的網上訂單后，依据顧客需求印制號碼、名字及圖標，每件售價飆升至50令吉至100令吉之間。

他說，該局將援引2019年商標法令第（1）（c）條文調查此案，一旦罪成，初犯者可被判每件冒牌商品不超過1萬令吉罰款，或坐牢不超過3年，或兩者兼施。