霹政權更替第3天 3原任行政議員道別

（怡保11日訊）霹靂州宣布政權更替進入第三天，3名原任行政議員陳家興、李存孝和黃渼澐回到霹靂州政府大廈，主動拜訪州財政司辦公室、州經濟策劃單位和州行政議會秘書處，以及跟他們掌管的部門官員握手致謝和道別，大家皆流露出臨別依依的不捨之情。

他們也受到官員要求合照、自拍，州經濟策劃單位官員更準備了茶點招待，同時送上紀念品給3人留念。

陈家兴指出，随著王宫昨天宣布接受霹雳州务大臣辞职，意味著所有行政议员的职务已被解除；从明天起，他将回到选区服务中心的办公室上班，专注服务选民；至于未完成的工作，他会继续以州议员的身份监督，同时在议会内为霹雳州子民争取最大的权益。

清空辦公室

他會於今天清空辦公室，把各種紀念物品和書籍載回服務中心。

他還記得，第一次踏入行政議員辦公室時，他連信件需要備註也不曉得，比如行使權力是否批准撥款和決定交給什麼部門跟進也搞不清楚，若沒有官員合作，過程就不會順暢。

“我今天是以同僚的身份，而非上司下屬的關係，感謝官員過去兩年給予最大的合作與支持，對我來說是最好的道別方式。”

來臨的周五，陳家興準備向黨內部、縣市議員和支持者進行匯報，讓他們了解整個局勢還未穩定下來，雖然首相宣誓了，也舉行了內閣會議，但卻還有很多雜音，預料接下來還會有變動。

拆辦公室名牌還官車

隨著陳家興準備交還官車，所有10名原任行政議員的官車將停放在停車場內。

陳家興今早把他拆下辦公室名牌的照片上傳臉書，並留言道：“兩年的任務暫告一段落，是時候檢討自己過去兩年，不管是做得好或有弱點的地方，都會作為重新出發的借鑒和參考。我現在很想寫書！是，我們會回來的！”

李存孝辦公室的名牌也拆下了。

另一方面，霹靂州政府大廈尚維持往常的保安措施，民眾經過登記後，便進入大廈內辦事。

同時，保安亭也發出各原任行政議員辦公室的通行卡給媒體。