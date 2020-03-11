舉海報抗議楊祖強退黨 兩派支持者掀罵戰

（怡保11日訊）前行動黨霹州財政楊祖強退黨風波升溫，挺楊祖強及挺霹州主席倪可敏的兩派支持者，今日在楊祖強選區高舉大字報相互譴責，掀起激烈罵戰，現場火藥味濃。

楊祖強及退黨的文冬州議員西華蘇巴瑪廉昨日公開炮轟倪可敏及州顧問拿督倪可漢後，聲援該黨霹州領導層的支持者原定在今早10時，前往端洛州選區服務中心外舉行抗議活動，表達對退黨議員的不滿。

在早上9時許，除了挺霹州主席倪可敏支持者外，楊祖強的支持者也出現在現場，並在服務中心內高舉大字報反擊，兩派人馬互相叫囂，現場氣氛一度緊張。

不少挺州主席派的基層領袖及支持者也要求楊祖強呈辭，他們舉起的橫幅印有“許月鳳2.0、千古罪人、政治青蛙、遺臭萬年、辭職謝罪”、“沒原則，沒立場”等字眼。

另一廂，聲援楊祖強的支持者也高舉各種語言的“叛徒之說不屬實”、“Hidup Paul Yong”、“支持楊祖強”等大字報，並且高喊“Hidup YB Paul Yong”口號，情緒同樣激昂。

警方也派員到來駐守現場維持秩序，避免支持者發生肢體沖突。現場吸引大批群眾圍觀。兩派人馬已於上午10時40分和平散去。

楊祖強政治秘書江麗玲說，他們會針對今日的抗議活動，討論是否採取進一步行動，包括向警方報案。而駐守在外的警方是收到消息而前來，並非是他們聯系的。

她指出，今日到來聲援楊祖強的支持者達百人，涵蓋三大民族。

傳言指支持者是獲得津貼而前來支持，她駁斥此傳言，並強調支持者都是自動自發前來的。