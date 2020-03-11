敦馬：足夠議員挺慕尤丁 投不信任動議料失敗

（布城11日訊）前首相敦馬哈迪認為，首相丹斯里慕尤丁現在已擁有足夠的國會議員的支持來執政國家，反對黨要在國會提對首相不信任動議可能會失敗。

敦馬接受陽光日報專訪時表示，由慕尤丁領導的政府預料能維持至第十五屆大選。

“（他們）可以持久到全國大選。現在他已成為政府，他可以分糖果給很多人。我發現到一些支持我的人，現在已受委為部長，因此他們已靠向那邊。”

“之前我們擁有114席，但是現在人數越來越少。所以若我們在國會提呈不信任動議，可以會失敗。因為他已把我的人帶到他那邊。”

“確實，當他獻議擔任部長時，任何人都很難拒絕。我什麼都不能給你。”

前首相敦馬哈迪要求新內閣不要取消希盟所制定的良好政策，特別是2030年共享繁榮計劃。

“這是一項好的政策，而制定這項政策的人也在內閣裡，不要取消。”

敦馬認為，希盟政府會倒台，這是因為前首相拿督斯里納吉的所作所為導致。

“真正陰謀者是納吉。當他輸了，他有個想法，如果他可以成立一個馬來穆斯林的國家，那麼他會得到更多馬來人的支持，而他將會獲勝。”

“因此，他嘗試了很久但他的方法無效和最後失敗，最後我們贏了。”

敦馬表示，納吉和伊斯蘭黨仍然強調馬來穆斯林的論述，並嘗試從土團黨找到支持以成立一個馬來伊斯蘭政府，而行動黨則“被認為是壞的”。

“我們必須擺脫行動黨，因此我們必須與巫統合作。因此輸的人突然之間成為贏家，而贏的人被認為是輸家。”

“實際上誰才是陰謀者，是我嗎？我為什麼需要策劃這項陰謀，因為我已經是首相。”

“我想我已當了首相，時候到了我將辭職，這是不成問題。”

敦馬補充，納吉想要盡快奪回權力，因為法庭在不久之後將會做出宣判，他可能會受到懲罰。

“因此，這就是他們的陰謀。我們要如何成為政府，當無法信服土團黨的黨員和得到支持，以及他們退出希盟以致希盟垮台。現在他們已經贏了。”