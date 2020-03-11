停辦樂齡活動14天 獅城或關閉學校防疫

（新加坡10日訊）為控制冠狀病毒病疫情，新加坡將根據情況考慮更多減少人們聚集的措施，在所需時取消大型活動、關閉學校等。

若得進行關閉學校這類會打亂人們日常的措施，將給予公眾足夠時間做安排。

領導跨部門工作小組的國家發展部長兼財政部第二部長黃循財指出，隨著疫情情況演變，不能只單靠邊境管制措施，接下來會根據情況考慮更多的措施減少人們聚集。

至少29萬人次將受影響

此外，從明天起，所有由政府機構舉辦的樂齡活動將暫停14天，防範冠病在免疫力較弱的年長者群進一步傳播，至少29萬人次將受影響。

新加坡衛生部文告透露，這包括在民眾俱樂部、居民委員會、樂齡活動中心、活躍樂齡中心、保健促進局和ActiveSG體育設施為樂齡舉辦的活動，活動將從明天暫停至3月24日。人民協會則透露，約2600個課程和1萬1000名興趣小組活動的約29萬人次將受影響。

主辦機構也會在活動恢覆前采取額外預防措施，包括減少活動人數，以及重新安排活動以避免肢體接觸等。

增6確診 再2人入加護病房

新加坡今天新增6宗病例，進入加護病房的病患從10個增加至12個。

另外，衛生部指出，在160個確診的病例當中，約35名在出現發燒或呼吸道疾病癥狀，或求醫後，未減少與他人的社交接觸。超過兩成（22%）即便生病，繼續上班或進行日常活動。

衛生部指出，Wizlearn Technologies感染群的14個病例中，9名是職員，當中有3人身體不適後繼續日常活動。一名職員也把病毒傳染給家屬，這名家屬即使出現癥狀，也繼續進行日常活動，這因此造成與這個感染群相關的病例出現多四4個病例（非公司職員）。

而裕廊戰備軍協會的私人晚宴感染群，一名病例在身體不適時出席晚宴，這可能因此導致18名出席晚宴者染病，這18起確診病例中，10人身體不適卻繼續日常活動，導致另17名未出席晚宴的人染病。

衛生部籲請公眾向同一名醫生求醫，避免到不同診所求醫，好讓同一名醫生跟進病況，做出適當的判斷，決定是否應讓病患接受冠病檢測。

已知的確診病例中，38人（24％）向超過一名家庭醫生求診，當中有八人到三間或更多診所求診。