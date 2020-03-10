哈迪：伊黨絕非走後門 新政府是團結人民內閣

（吉隆坡10日訊）伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺聲稱，伊黨絕非走後門來組成政府，而是從前門進入，並形容首相丹斯里慕尤丁的政府是一個“團結人民內閣”。

他在社交媒體發布視頻發表特別演講時提到，事實上所發生的事是希盟內部分裂，不是伊黨要推翻前首相或對他進行施壓。

他號召全體伊黨黨員與他感恩上蒼，賜予伊黨機會走前門接管政府，因為原本的政府已倒台。

“這是從屋頂接管政府，不是從後門，伊黨以接管政府的方式，在民主程序下拯救政府和國家，遵循先知的聖訓，也就是團結穆斯林和團結繁榮社會。”

“希盟盼能捍衛這個脆弱的聯盟，但在向國家元首表態支持誰任相時又出現U轉，因此伊黨決定支持慕尤丁來阻止希盟。”

“我們決定選擇丹斯里慕尤丁成為首相人選，阻止這進行了2次的U轉，一次支持馬哈迪，另一次不支持馬哈迪，這顯然是一種欺騙。”

“感恩上蒼，最終我們以民主的方式，而非走後門的方式取得成功。”

哈迪提及，根據憲法換政府，並不犧牲人民或讓人民受苦。

他在談話中，也感恩前首相敦馬哈迪所做的貢獻，並指在他領導國家時扮演救國角色，（希望）聯盟相當脆弱，而第14屆全國大選成績出乎預料，後者是成功換政府的功臣。

沒入閣為監督政府

哈迪阿旺解釋，他作為黨主席沒被委任為內閣部長是為了更有效監督政府、內閣部長、副部長，尤其是伊黨的代表。

他說明，大家需了解這一點，特別是伊黨黨員及那些想要學習我們所推崇伊斯蘭政治理念的人士。

他表示，此次的政變需被視為民主改變，伊黨呈上部長及副部長提名名單，並委派代表、部長及副部長來執行領導及管理工作，同時該黨也將進行監督，以證明伊黨的管理及領導能力。

他說，新聯盟成功與參與改變的政黨組成“人民團結內閣”，當中不只有人民所選的代表，也包括了各政黨。

他希望由首相丹斯里慕尤丁所領導的政府將做出成績，而伊黨也將給予全力的支持。

馬華不極端 伊黨願與該黨組聯盟

哈迪阿旺談話中形容，馬華是不極端的非穆斯林，而伊黨可與他們組成一個聯盟。

他聲稱，巫伊合作組成“全民共識”聯盟團結穆斯林和馬來人，而學術界包括馬哈迪本身也參與馬來人尊嚴大會，伊黨、巫統也參與了該大會。

他說，在巫伊的努力下，他們成功讓馬華候選人勝選。

“我們也成功組成一個穆斯林和不極端非穆斯林人民代議士的聯盟，丹絨比艾補選反映了我們沒有種族主義，在這個馬來人占大多數的選區，伊黨、巫統並肩合作支持非穆斯林的馬華候選人，對壘當時仍在希盟的土團黨馬來候選人。”

“這也出現了初期的局面，我們須打破繁榮社會的負面元素，拒絕沙文主義及種族主義。”

他重申，馬來西亞人民是以馬來人為主，因此穆斯林應團結馬來人是不能被否決的，但與此同時也不能否決一個繁榮的社會。