溝蓋崩裂 巫裔男救狗受傷

（波德申10日訊）小狗受困在溝渠內，40歲巫裔男子發現後打算救狗，詎料溝渠蓋突然崩裂，令他失足掉入3米深的溝渠內而受傷。

這名好心事主為阿蘭末達利，他是在吉隆坡市政廳從事執法官員，上周五（6日）他與家人到波德申度假，並於周日（8日）上午10時許，陪同孩子到直落甘望7英里漁邨釣魚。

當他與友人沿著溝渠旁步行，突然聽到小狗的求助聲，接著發現有小狗被困在溝渠內，他就打算把小狗救出，豈料溝渠蓋子突然裂開，導致他失足跌倒，膝蓋也受傷。

慶幸的是，其友人與一名剛巧路過的漁夫，協助致電波德申消拯局及警方到場把他救出，並把他送往波德申醫院治療。

“盡管當時我處於非常焦慮及擔憂的狀態，但幸運的是，我的友人同時也成功把小狗救出。”

事發後，阿蘭末達利說，在經過醫生檢查後，證實其左邊膝蓋重傷，於是，他自己也要求轉至吉隆坡醫院進行手術。

此外，他不忘向波德申市議會及警方反映有關問題，但由於溝渠裂開問題不在當局管轄內，於是他把問題轉向森州水利灌溉局反映。

“目前，水利灌溉局已證實是該部門負責的事項，當局也表示會調查此事。”

他發現溝渠蓋的結構非常薄弱，若繼續忽視有關問題，往後將會有更多受害者出現，因此，他促請有關當局嚴正看待此事。