將延續前衛長做法 阿漢：冷靜應對疫情

（吉隆坡10日訊）衛生部長拿督斯里阿漢說，他希望可以延續前部長拿督斯里祖基菲里所採取的冷靜應對態度，尤其是在應對新冠肺炎疫情面。

“我必須保持冷靜，身為醫生，在治療病人時，我們需要冷靜。”

他告訴網媒《當今大馬》，他將全力以赴來對抗新冠肺炎疫情，“我將與衛生總監拿督諾希山共同研究這課題，以確保可以拯救人民的性命。”

昨天獲首相丹斯里慕尤丁委任為衛生部長的阿漢，是巫統東南鎮區國會議員，1987年獲得馬大醫學系學位後，於1987年至1990年期間，先後在麻坡、居鑾和新山等數家醫院服務。

目前在柔佛州擁有多家診所的阿漢，從1990年至今在阿漢連鎖診所有限公司服務，2010至2015年期間擔任UniKL醫療服務有限公司主席及UniKL Resource有限公司主席。

阿漢於2010至2018年期間擔任吉隆坡大學（Universiti Teknikal Mara Sdn Bhd ）理事會主席兼董事會主席。

他於2013至2018年期間擔任柔佛州教育基金董事會委員，也於同一期間擔任吉隆坡大學的校監（Pro Canselor）。

網民在慕尤丁宣布阿漢為衛生部長後便一窩蜂地湧入其臉書留言，要求他公開新冠肺炎確診患者的行蹤。

根據網民的留言，他們希望在阿漢的領導下，馬來西亞可以仿效其他國家的衛生部，特別是“公開確診者行蹤”的做法。

網民認為，人民有權利知道確診者曾到過的地方，從而以採取預防措施。