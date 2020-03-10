突擊住家逮3男 警起逾萬元毒品

（馬六甲10日訊）甲州毒品罪案調查組接獲情報後，日前在甲市區一所住家單位，起獲市值約1萬7200令吉的各類毒品，並先後扣查3名華裔嫌犯。

甲州毒品罪案調查組主任祖基菲里表示，警方於本月6日淩晨約12時20分突擊檢查一所位於格南葛的住家單位，起獲各類毒品，包括冰毒、克他命及五仔。

警方在該住家單位起獲40包重約1275克的甲基安非他命，它們皆裝在茶葉包裝，另外還起獲100顆五仔、13克冰毒及38克的克他命。

祖基菲里是今早在甲州警察總部召開記者會時，如是表示。出席警官包括甲警方毒品罪案調查組副主任阿克瑪。

他說，警方也扣查了2名年齡分別27歲及29歲的華裔嫌犯，並在2人身上搜出毒品。隨後，警方在柔佛警方的協助下，本月8日下午約4時45分扣查了一名涉案的24歲華裔男子助查。

“這3名嫌犯是朋友關系，27歲嫌犯目前失業，29歲嫌犯則是銷售員，他們都沒有犯罪記錄。”

他指出，27歲及29歲的嫌犯將被延扣至本月12日，另一名嫌犯則將被延扣至本月13日，協助警方展開深入調查。

“這次的非法活動相信已活躍至少一個月，而起獲的毒品相信是用於供應馬六甲拉也一帶的娛樂場所。”

他也透露，警方在這次取締行動中，充公的賊贓包括，一輛豐田轎車、金飾項鏈、金戒指、手環及1000令吉現金。

目前，警方將援引1952年危險毒品法令第39B條文展開調查，在此條文下，被告一旦罪成，唯一的刑罰是死刑。