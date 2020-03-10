齊渡“疫”關 馬航高層減薪10%

（吉隆坡10日訊）馬航管理高層從本月起減薪10%，也不再領取津貼。
財經日報《The Edge》報導，馬航集團首席執行員依茲漢依斯邁於今日通過視頻方式告訴馬航在全國的1萬3000名職員，指減薪是解決新冠肺炎疫情導致需求下降問題的其中一項措施，而接下來將會有更多的削減措施。
他說示，為了保持現金流，從阿聯酋航空到國泰航空，新加坡航空和馬印航空，於過去兩週被迫採取嚴厲的措施，而他和領導層也一直為馬來西亞航空集團集思廣益來採取潛在措施，並決定於這幾天內採取即時與長期的行動。
“我們需要進一步降低成本，雖然與同行航空公司相比，我們仍具有競爭力，但還是有改進的空間，尤其是在減少浪費方面。”
“我會進一步與所有人（員工）聯繫，告知我們需要做的事。（截至目前），我們已進行大幅度減少航班，2020年首季就減少7.1%的航班，即超過1600個航班，而且這個數字還會繼續增加。”
在中國航班減少53%
他透露，馬航在中國的航班減少了53%，韓國和日本減少了23%，按照這次危機的速度與勢頭，基於市場需求減少，還會有很多航班將取消。
依茲漢依斯邁說，新冠肺炎對市場的影響巨大，人們不再旅遊行，企業不像以前那樣營運，航空業也發生巨大變化，馬來西亞航空集團也沒法倖免。
他指出，馬航於2019年第二季至第四季打破座位公里收入（RASK）的成績，創下三年來的最高紀錄。
“在實行長期業務計劃（LTBP）第一年，馬來西亞航空集團達到整體集團稅後淨收入（NIAT)更好的表現，對比2018年的預算增長了18%。”
“馬來西亞航空集團於2019年同比增長7%，雖然面對燃油價格每桶上漲3美元，美元兌換令吉上漲3%以及《馬來西亞金融會計呈報準則》第16條文（MFRS 16），但稅後淨收入的表現卻逐年提高。”
馬航在2018財政年的淨虧損，從2017財年的8億.2110萬令吉收窄至7億9710萬令吉，收入則同比微升0.8%至87億.4000萬令吉。
馬航長期商業計劃（LTBP）的四大支柱，包括正確調整航空公司機隊的規模，提供優質的客戶體驗，制定合作夥伴關係戰略以及多元航空公司收入，並估計可於2022年實現收支平衡，以及於兩年後有足夠支付營運成本的收入。