齊渡“疫”關 馬航高層減薪10%

（吉隆坡10日訊）馬航管理高層從本月起減薪10%，也不再領取津貼。

財經日報《The Edge》報導，馬航集團首席執行員依茲漢依斯邁於今​​日通過視頻方式告訴馬航在全國的1萬3000名職員，指減薪是解決新冠肺炎疫情導致需求下降問題的其中一項措施，而接下來將會有更多的削減措施。

他說示，為了保持現金流，從阿聯酋航空到國泰航空，新加坡航空和馬印航空，於過去兩週被迫採取嚴厲的措施，而他和領導層也一直為馬來西亞航空集團集思廣益來採取潛在措施，並決定於這幾天內採取即時與長期的行動。

“我們需要進一步降低成本，雖然與同行航空公司相比，我們仍具有競爭力，但還是有改進的空間，尤其是在減少浪費方面。”

“我會進一步與所有人（員工）聯繫，告知我們需要做的事。（截至目前），我們已進行大幅度減少航班，2020年首季就減少7.1%的航班，即超過1600個航班，而且這個數字還會繼續增加。”

在中國航班減少53%

他透露，馬航在中國的航班減少了53%，韓國和日本減少了23%，按照這次危機的速度與勢頭，基於市場需求減少，還會有很多航班將取消。

依茲漢依斯邁說，新冠肺炎對市場的影響巨大，人們不再旅遊行，企業不像以前那樣營運，航空業也發生巨大變化，馬來西亞航空集團也沒法倖免。

他指出，馬航於2019年第二季至第四季打破座位公里收入（RASK）的成績，創下三年來的最高紀錄。

“在實行長期業務計劃（LTBP）第一年，馬來西亞航空集團達到整體集團稅後淨收入（NIAT)更好的表現，對比2018年的預算增長了18%。”

“馬來西亞航空集團於2019年同比增長7%，雖然面對燃油價格每桶上漲3美元，美元兌換令吉上漲3%以及《馬來西亞金融會計呈報準則》第16條文（MFRS 16），但稅後淨收入的表現卻逐年提高。”

馬航在2018財政年的淨虧損，從2017財年的8億.2110萬令吉收窄至7億9710萬令吉，收入則同比微升0.8%至87億.4000萬令吉。

馬航長期商業計劃（LTBP）的四大支柱，包括正確調整航空公司機隊的規模，提供優質的客戶體驗，制定合作夥伴關係戰略以及多元航空公司收入，並估計可於2022年實現收支平衡，以及於兩年後有足夠支付營運成本的收入。