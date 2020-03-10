摩托羅拉員工確診冠病 檳島失守

（檳城10日訊）檳城摩托羅拉系統公司今早通過電郵，向所有員工告知一名員工已被確診患上新冠肺炎，並要求其他員工自我隔離14天，工廠則關閉至本月23日才重新開放。

本報根據網傳通告向一些員工求證後，證實摩托羅拉系統公司已於今早發出相關通知，廠方從今日開始至本月13日將展開一連4天的消毒工作，當員工於23日重新上班時，凡是進入工廠建築物都必須接受體溫檢測。

至於任何曾經與上述確診員工接觸的職員，必須配合衛生部的指示，逐一前往接受檢測。如果任何員工感到身體不適，但未被衛生部聯絡的員工，也受勸即刻前往求醫。

另一方面，昨日網傳確診的摩托羅拉系統公司員工的配偶在峇六拜另一家跨國工廠上班，但後者的人力資源部已發通告向員工澄清，確診的患者還未結婚，同時不忘提醒員工個人衛生，以及盡量避免到人多擁擠的地方。

無權通知學生主動隔離 教局指示學校撤通告

由於確診消息傳開，檳島多間學校今早通過社交網站和手機群組交代家長關註此事，若家長有在該公司上班的學生，請主動在家自行隔離至校方通知為止。

不過，各校通告發出不到3小時，檳州教育局也即時通過手機WhatsApp，向所有學校發出拆下相關通告的指令。

根據檳州教育局通告，家協無權發出相關禁止通告，只有教育部可發出有關通告，各校禁止針對新冠肺炎發出媒體聲明。

盡管如此，許多學校的家教協會為安全起見，依然私下互相通知學生家長加強防疫。

檳島學校一名發言人說，其實防疫措施各校都在盡全力做得更全面，過去1個月都在苦口婆心引導學生和通知家長如何做好基本防範措施，即使有緊急狀態，也不過是在重複更提醒他們提高警惕和正面忠告，別無他意，許多家長都贊許。

檳超市廁紙供應足 不要慌 別掃光！

不要搶，不要慌！加馬超級百貨有限公司廁紙供應足夠。

隨著大馬新型冠狀病毒確診病例突破百宗，加馬百貨公司的廁所紙出現快銷的情況。該公司高級市場經理梁巧順受訪時說，從昨日開始，該公司的廁所紙銷售量就比平日來得快。

她說，目前只有一些牌子在做折扣，但大部分都是普通價格。無論如何，目前廁所紙供應量足夠。

至於是否會限制顧客購買廁所紙的數量，她表示這要視接下來的情況而定。

另外，本報記者直擊E-gate特易購霸級市場時，發現該市場廁所紙同樣被一掃而空。據觀察，這些廁所紙並沒有進行折扣，甚至價格18令吉的廁所紙也被搶空。