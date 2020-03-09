睽違逾40年 伊黨再次入閣

（布城9日馬新社訊）睽違逾40年，伊斯蘭黨再次有領袖受委部長和副部長，其中部長3人，副部長5人。

3名部長是由該黨的署理主席端依布拉欣出任環境部長、總秘書拿督達基尤丁出任首相署部長、瓜拉尼魯斯區國會議員莫哈末凱魯丁出任種植及原產業部長。

此外，該黨婦女組主席拿督茜蒂再拉出任婦女及家庭部副部長、吉蘭丹州聯委會秘書拿督仄阿都拉出任農業及食品工業部第二副部長、瓜拉登嘉樓國會議員阿末安贊出任科學、工藝及革新部副部長、本同區國會議員阿旺哈欣出任人力資源部副部長、彭加蘭芝柏區國會議員阿末馬祖基沙里出任首相署（宗教事務）副部長。

端依布拉欣是古邦閣亮區國會議員，達基尤丁是哥打峇魯區國會議員、茜蒂再拉是蘭鬥班讓區國會議員、仄阿都拉是道北區國會議員。

伊黨有18名國會議員，該黨與巫統組成的“全民共識”（Muafakat Nasional）之後，宣布支持土著團結黨主席丹斯里慕尤丁出任首相。

1973年伊黨加入國陣的前身聯盟，時任伊黨主席阿斯里於1973年1月1日至1977年11月9日，出任土地及區域發展部長，同年11月14日，伊黨退出國陣。

伊黨總秘書拿督達基尤丁之前指出，該黨退出國陣之後在吉蘭丹州執政30年，而登嘉樓州則兩度執政，吉打也一樣。