【砂校太陽能發電案】前助理友人：疑裝有現金 “管家”攜行李包進官邸

（吉隆坡9日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪的前助理拿督裡查曼蘇友人拿督阿末法力說，有兩名穿制服的“管家”曾攜帶兩個疑裝有現金的行李包，進入時任首相拿督斯里納吉的官邸。

現年40歲的阿末法力是本案第9名證人。他表示，裡查曾說有關行李包內裝有現金，不過他沒親眼見到，無法確認真偽。

他在前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪被控涉嫌在砂拉越校園太陽能板12億5000萬令吉工程中索賄及受賄案審訊供證時提及，他2014年認識裡查，經常與里查進行首要穆斯林基金會的活動。

他當時已知曉裡查的身分是首相特別官員，同時也是羅斯瑪的特別助理。

他在供證時也提及曾與里查護送兩個行李包，從柏威年大廈到首相官邸的經驗。他與里查是乘坐黑色豐田Alphard去柏威年，駕駛者是裡查的司機阿里夫。

“我和里查在一間咖啡廳，等候把東西交給叫Lawrence的人；我當時沒追問，因裡查態度保密，不願告知任何人有關其工作內容，我能理解裡查的崗位，有必要對工作內容保密。”

阿末法力披露，Lawrence是丹斯里Desmond Lim（柏威年產託與馬頓的共同大股東丹斯里林曉春）的員工。

他表示，他們較後步行到柏威年大廈，他看到有一輛車停在大廈大廳，有2名男士提著兩個黑色行李包，接著進入大廈乘坐電梯，裡查隨後就被邀到柏威年大廈的辦公室。他則被指示在大廈大廳等候。

他說，不到20分鐘後，裡查便下樓說“有問題”，並表明需送這兩個行李包去布城Sri Perdana（首相官邸）。

“當阿里夫駛抵大廳後，我與里查進入車內乘客座位，而提著行李包的兩名男子則放下行李包到後車廂後便離開。突然有一名男子進入車內副駕駛座，裡查當時說有人'護送'他們。”

“在前往Sri Perdana的車程中，裡查告知該男子是警員，同時特指出這兩個行李包裝有現金，但沒說有多少。”

裡查指將東西交給“mem”

阿末法力當時曾詢問裡往布城的目的，裡查回應，需將東西交給“mem”，而他也知道這名喚“mem”者便是指羅斯瑪。

他證實，抵達之後，有兩名身穿管家製服的人取出後車廂行李包，而這兩個行李包與在柏威年大廈放在後車廂的行李包是相同的。

他說，裡查當時表示他需要與“mem”會面，要求他與阿里夫在車內等候。接著，裡查與兩名管家各提著一個行李包便進入官邸。裡查回來時則沒有提著任何東西。接著我們回到首要穆斯林基金會的辦公室。