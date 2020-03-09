【新内阁】2020年內閣陣容

2020年內閣陣容
首相─丹斯里慕尤丁
高級部門
國際貿易及工業部
部長─拿督斯里阿茲敏阿里
副部長─拿督林萬鋒上議員
國防部
部長─拿督斯里依斯邁沙比利
副部長─拿督斯里依克瑪希山
財政部
部長─東姑查夫魯上議員
第一副部長─拿督阿都拉欣巴克里
第二副部長─莫哈末沙哈
工程部
部長─拿督斯里法迪拉
副部長─拿督沙哈魯丁沙烈
教育部
部長─莫哈末拉茲基丁
第一副部長─拿督斯里馬漢順
第二副部長─穆斯利敏
首相署（經濟）
部長─拿督斯里慕斯達法
副部長─亞瑟古律
首相署（特別任務）
部長─拿督斯里莫哈末禮端
副部長─拿汀馬絲杜拉
首相署（國會與法律）
部長─拿督達基尤丁
副部長─拿督伊丁沙茲里
首相署（宗教事務）
部長─拿督斯里祖基菲里上議員
副部長─阿末馬朱
首相署（沙巴與砂拉越事務）
部長─拿督斯里麥西慕
副部長─拿督哈妮法
交通部
部長─拿督斯里魏家祥
副部長─哈斯比
環境部
部長─拿督端依布拉欣
副部長─拿督阿末馬斯里察上議員
人力資源部
部長─拿督斯里沙拉瓦南
副部長─阿旺哈欣
聯邦直轄區部
部長─丹斯里安努亞慕沙
副部長─拿督斯里山達拉
婦女與家庭部長
部長─拿督斯里麗娜哈侖
副部長─拿督茜蒂再拉
高等教育部長
部長─拿督諾萊妮
副部長─拿督曼梳奧曼
能源及天然資源部
部長─拿督三蘇丹努亞
副部長─阿里
內政部
部長─拿督斯里韓沙再努丁
第一副部長─拿督斯里依斯邁莫哈末賽益
第二副部長─佐那登雅欣
衛生部
部長─拿督斯里阿漢
第一副部長─拿督諾阿茲米
第二副部長─拿督艾倫達幹
農業及食物工業部
部長─拿督斯里羅納建迪
第一副部長─拿督斯里阿末韓沙
第二副部長─拿督仄阿都拉
鄉邨發展部
部長─拿督阿都拉迪夫
第一副部長─拿督阿都拉曼
第二副部長─亨利松艾貢
外交部
部長─拿督斯里希山慕丁
副部長─拿督卡瑪魯丁查化
國內貿易及消費人事務部
部長─拿督亞历山大
副部長─拿督羅索華希
通訊及多媒體部
部長─拿督斯里賽富丁阿都拉
副部長─拿督查希迪
房屋及地方政府部
部長─祖萊達
副部長─拿督斯里依斯邁
科學工藝及革新部
部長─凱里
副部長─阿末安查哈欣
企業及合作社發展部
部長─拿督斯里旺朱乃迪
副部長─拿督瑪絲艾米雅蒂
原產業部
部長─拿督莫哈末凱魯丁
第一副部長─拿督斯里黃日升
第二副部長─威利
旅游、藝術及文化部
部長─拿督斯里南茜蘇克利
副部長─拿督傑菲里格丁岸
國家團結部
部長─拿督哈麗瑪
副部長─拿督斯里張慶信
青年及體育部
部長─拿督斯里理察馬力肯
副部長─旺阿末法依沙上議員