【新内阁】2020年內閣陣容


: 2020-03-09 17:03:58

2020年內閣陣容

 

首相─丹斯里慕尤丁

 

高級部門

國際貿易及工業部

部長─拿督斯里阿茲敏阿里

副部長─拿督林萬鋒上議員

 

國防部

部長─拿督斯里依斯邁沙比利

副部長─拿督斯里依克瑪希山

 

財政部

部長─東姑查夫魯上議員

第一副部長─拿督阿都拉欣巴克里

第二副部長─莫哈末沙哈

 

工程部

部長─拿督斯里法迪拉

副部長─拿督沙哈魯丁沙烈

 

教育部

部長─莫哈末拉茲基丁

第一副部長─拿督斯里馬漢順

第二副部長─穆斯利敏

 

首相署（經濟）

部長─拿督斯里慕斯達法

副部長─亞瑟古律

 

首相署（特別任務）

部長─拿督斯里莫哈末禮端

副部長─拿汀馬絲杜拉

 

首相署（國會與法律）

部長─拿督達基尤丁

副部長─拿督伊丁沙茲里

 

首相署（宗教事務）

部長─拿督斯里祖基菲里上議員

副部長─阿末馬朱

 

首相署（沙巴與砂拉越事務）

部長─拿督斯里麥西慕

副部長─拿督哈妮法

 

交通部

部長─拿督斯里魏家祥

副部長─哈斯比

 

環境部

部長─拿督端依布拉欣

副部長─拿督阿末馬斯里察上議員

 

人力資源部

部長─拿督斯里沙拉瓦南

副部長─阿旺哈欣

 

聯邦直轄區部

部長─丹斯里安努亞慕沙

副部長─拿督斯里山達拉

 

婦女與家庭部長

部長─拿督斯里麗娜哈侖

副部長─拿督茜蒂再拉

 

高等教育部長

部長─拿督諾萊妮

副部長─拿督曼梳奧曼

 

能源及天然資源部

部長─拿督三蘇丹努亞

副部長─阿里

 

內政部

部長─拿督斯里韓沙再努丁

第一副部長─拿督斯里依斯邁莫哈末賽益

第二副部長─佐那登雅欣

 

衛生部

部長─拿督斯里阿漢

第一副部長─拿督諾阿茲米

第二副部長─拿督艾倫達幹

 

農業及食物工業部

部長─拿督斯里羅納建迪

第一副部長─拿督斯里阿末韓沙

第二副部長─拿督仄阿都拉

 

鄉邨發展部

部長─拿督阿都拉迪夫

第一副部長─拿督阿都拉曼

第二副部長─亨利松艾貢

 

外交部

部長─拿督斯里希山慕丁

副部長─拿督卡瑪魯丁查化

 

國內貿易及消費人事務部

部長─拿督亞历山大

副部長─拿督羅索華希

 

通訊及多媒體部

部長─拿督斯里賽富丁阿都拉

副部長─拿督查希迪

 

房屋及地方政府部

部長─祖萊達

副部長─拿督斯里依斯邁

 

科學工藝及革新部

部長─凱里

副部長─阿末安查哈欣

 

企業及合作社發展部

部長─拿督斯里旺朱乃迪

副部長─拿督瑪絲艾米雅蒂

 

原產業部

部長─拿督莫哈末凱魯丁

第一副部長─拿督斯里黃日升

第二副部長─威利

 

旅游、藝術及文化部

部長─拿督斯里南茜蘇克利

副部長─拿督傑菲里格丁岸

 

國家團結部

部長─拿督哈麗瑪

副部長─拿督斯里張慶信

 

青年及體育部

部長─拿督斯里理察馬力肯

副部長─旺阿末法依沙上議員

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光明日報

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