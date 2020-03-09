【新内阁】慕尤丁內閣名單出爐 沒副揆

（布城9日訊）首相丹斯里慕尤丁今日宣布委任4名高級部長，協助處理經濟、國家安全、基建發展，以及教育與社會課題，因此暫時不委任副首相。

這也是馬來西亞史無前例出現副首相職位懸空。不過，在馬來西亞聯邦憲法下，並沒有提到必須委任副首相職。

由於早前有傳4人爭奪副首相職，慕尤丁或許是基於競爭激烈而可能暫時懸空副首相職人選；但4名高級部長的地位等同於副首相的職位。

慕尤丁於今午在首相署宣布的4名高級部長是：土團黨的阿茲敏阿里出任國際貿工部長、巫統的依斯邁沙比里出任國防部長、砂拉越政黨聯盟法迪拉出任工程部長，以及拉迪出任教育部長。

他說，資深部長將負責協調經濟、國家安全、基建發展，以及教育與社會這幾項課題，確保更有效及提供最好的服務予人民，與此同時，若首相不在國內，他們將負責代表主持內閣會議。

首相兼土團黨代主席的慕尤丁並沒有在他的新內閣中擔任任何部長職，專注擔任首相。

聯昌銀行集團首席執行員任財長

至於最重要的財政部長職，他則宣布，聯昌銀行集團首席執行員東姑查夫魯將以上議員出任。

除了教育部再次一拆二成為教育部及高等教育部，新內閣也增加兩個新部門，即國家團結部，由巫統哥打丁宜區國會議員拿督哈麗瑪擔任部長，副部長則是砂聯盟的拿督斯里張慶信；而環境部部長則是伊斯蘭黨署理主席端依布拉欣。

慕尤丁的內閣共有27個部門，共有31名部長、38名副部長。

其中7個部門有2個副部長，包括財政部、教育部、鄉村發展部、內政部、衛生部、農業及食品工業，還有種植及原產業部。

不過，早前傳出有意出任副首相職位伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺卻意外沒有入閣，

但他的副手拿督斯里端依布拉欣則受委為環境部長。

無論如何，新內閣成員以舊面孔居多，一些曾在前首相拿督里納吉和敦馬哈迪時代的舊閣員也受委入閣。

國陣中擁有兩名國會議員的馬華重新入閣，馬華總會長拿督斯里魏家祥受委為交通部長，而丹絨比艾區國會議員拿督斯里黃日升則受委為原產業副部長。

砂拉越政黨聯盟主席拿督巴丁宜阿邦佐哈里因為不是國會議員，而且是砂拉越首長，自然沒有入閣。

不委副揆 仿效統籌部長概念

慕尤丁宣布的內閣班底乃效仿鄰國新加坡及印尼的“統籌部長”概念，即由一名高級部長負責協調數個部門，這將可加強政策的制定，除了有助提高效率，也能讓政策更加全面。

這也是大馬史上首次出現高級部長。

在鄰國新加坡，其總理李顯龍在2015年9月宣布內閣改組名單時，便首次委任3名統籌部長，即時任副總理張志賢出任國家安全統籌部長、副總理尚達曼受委社會政策統籌部長，及交通部長許文遠擔任基礎設施統籌部長。

李顯龍當時解釋，新加坡進入新的國家建設階段，將面對更複雜挑戰，很多課題涉及多個部門，個別部門得負起更多責任，因此，政府得順應需求作出改變，一些部門需超過一個部長，各個領域也需委任不同的統籌部長進行協調。

在印尼方面，印尼總統佐科威去年10月成功連任後，宣布他第二屆總統任期的新內閣時也繼續委任統籌部長，如經濟統籌部長艾爾朗，政治、法律與安全事務統籌部長則由瑪弗德擔任、盧胡特續任海事統籌部長。（TKM

不開放媒體提問環節

根據首相署發出的通知，首相慕尤丁將於周一下午5時公布內閣名單，但約200名國內外媒體於下午約3時就陸續抵達布城首相署，等待新內閣的產生。

下午5時8分，慕尤丁抵達記者會現場，在近半小時的演講中，公布了涵蓋土團黨、國民聯盟、馬華和國大黨等的新內閣陣容。

他在宣布內閣名單後，臉露微笑地舉起內閣名單給攝影記者拍照，跟著便官員和警方圍繞下離場。

首相署在早前發出的通知中，經已表明記者會不會開放給媒體提問的問答環節。

由於正是新冠肺炎疫情期間，一些記者和攝影紛紛戴上口罩採訪；現場也亦備有供媒體使用的消毒洗手液。

扎希官司纏身沒入閣

首相慕尤丁所宣布的內容陣容沒有巫統主席拿督斯里阿末扎希，顯示官司纏身的他，為了避嫌而沒有入閣。

這是因為根據傳統，若巫統成為執政黨，巫統主席和署理主一般會分別自動出任首相和副首相。

此外，在這之前盛傳會入閣巫統署理主席兼森美蘭州前大臣拿督斯里莫哈末哈山，則因為不是國會議員而被排除在外。

因此，這是巫統作為執政黨以來，黨的老大和老二首次沒有個入閣，寫下歷史。