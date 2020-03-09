變天1周終定案 蘇萊曼任甲首長

（馬六甲9日訊）甲州變天一星期後，爭奪首長職的風波今日告一段落，巫統林魯區州議員拿督蘇萊曼今午宣誓成為甲州第12任首席部長。

蘇萊曼今日在甲州元首敦莫哈末卡立的面前，宣誓成為新任甲州元首。出席觀禮的包括巫統州議員、兩名跳槽至國民聯盟的公正黨文廟區州議員拿督再拉尼以及行動黨彭加蘭峇株州議員拿督諾希占。巫統甲州聯委會主席拿督斯里阿都拉勿夫也在場。

土團黨的兩名州議員拿督莫哈末拉菲以及諾依芬迪亦出席觀禮。

土團2議員出席觀禮

至於甲州原任首長阿德里、希盟各原任行政議員及州議員，包括誠信黨的拿督莫哈末拉菲、行動黨的拿督鄭國球、劉志良、沙米納登、拿督黃和平、楊勝利、謝守欽、郭子毅、公正黨的拿督林秀淩、魏世德，則皆沒有出席這項儀式。

宣誓儀式於下午3時30分進行，蘇萊曼在妻子慕妮拉的陪同下出席。他在宣誓成為新任甲州首長後，獲得各巫統及國民聯盟州議員的握手祝賀。

新聯盟是於上星期一（2日）宣布組成新政府，巫伊和土團黨成功拉朧當時來自希盟的4名州議員，包括兩名土團黨的拿督莫哈末拉菲以及諾依芬迪、公正黨的拿督再拉尼、行動黨的拿督諾依占。

不過，由於首長人選出現爭奪戰，莫哈末拉菲一度跳過與甲州新聯盟的談判，傳出在中央祝福下受委為新任首長，此舉引起巫統的不滿，宣布與土團黨合作破局，以致原定在上星期五舉行的宣誓儀式被迫展延至今日舉行。(BPK)

以下為新任甲州首長拿督蘇萊曼的履历：

年齡：55歲

出生日期：1965年12月20日

來自：馬日丹那甘榜榴槤老溫

學历：

*馬六甲海軍訓練學院畢業

*英國QAC碩士

政治背景：

*2013年起擔任馬日丹那巫統區部秘書至今

*2018年起擔任巫統甲州聯委會秘書至今

家庭背景：

1991年11月16日與 慕妮拉結婚，育有3名孩子。