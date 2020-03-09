賽夫丁：不必等3年後 “希盟很快奪回政權”

（居林9日訊）希盟總秘書拿督斯里賽夫丁說，希盟將會在不久後取回聯邦政權，相信不必等到3年後才能重新執政。

賽夫丁昨晚在居林廣場巴東色海區國會議員服務中心前舉行的“希盟巡回，捍衛人民的委托”講座壓軸演講時這麼說，不過他指著面前的多台攝錄機說，他不能再進一步透露如何取回政權的詳情。

他說，新首相丹斯里慕尤丁展延召開國會會議的日期至5月18日，顯示他也沒有信心獲得國會多數議員的支持。

他說，希盟已與前首相敦馬哈迪協議好，一旦召開國會即提呈投首相不信任動議。

///國會提呈投首相不信任動議

“我們可能會成功，也可能不會，如果投首相不信任動議失敗了，慕尤丁將繼續擔任首相，如果不信任動議成功，慕尤丁就必須退位，他可覲見國家元首勸告解散國會舉行閃電大選，希盟也可要求覲見元首上奏已取得多數支持。”

他說，所有會發生的情況皆還不明朗，事實是慕尤丁沒膽量依原訂的日期（9日）召開國會，展延了逾60天，這表示他無法獲得多數支持。

“如果今天他有128名議員的支持，明天（9日）的國會會議會照舊召開。”

他說，希盟要在國會投首相不信任票是在憲法和法律允許下進行，伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺指投首相不信任票是違抗元首旨意，這根本是胡扯，希盟之前委任的總檢察長湯米湯姆斯也是通過元首禦準委任，攻擊抨湯米的人不少，也不曾被說成對元首不敬，投首相不信任票的議程依據法律行事，不要“玩”到這種地步。

賽夫丁說，希盟一路走來，感受挫敗多過勝利，政權被奪的這一點點考驗不會影嚮鬥爭士氣。