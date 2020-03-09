林冠英：內閣通過直接債務 末哈山應先查慕尤丁

（吉隆坡9日訊）民主行動黨秘書長林冠英聲稱，巫統署理主席莫哈末哈山若想要憑著他的虛假指控對他展開調查，那更應調查新任首相丹斯里慕尤丁是否有無濫權。

林冠英也是峇眼國會議員，他提及，莫哈末哈山衊指他需為政府增加直接債務、變賣國家及朝聖基金資產負責。

他發表文告說，國家資產出售並不是屬於財政部管轄範圍，這是國庫控股的決策，他完全沒牽涉，因為他根本不是國庫控股的董事，即便是國油也不是在財政部的管轄範圍。

他強調，任何政府直接債務的增加是由內閣一致通過，若他必須接受調查，那慕尤丁也須接受調查，因為對方也是批準政府直接債務增加的內閣成員。

****稱撒謊是巫統文化

林冠英表示，政府直接債務的增加，是因必須延續由國陣政府先前發起的基礎設施項目，希盟政府拒絕跟國陣錯誤做法，即將這些政府債務中一部分隱藏在表外融資中，對於莫哈末哈山一貫地以巫統式謊言的指責，只是在意圖鼓吹種族情緒。

“首相署時任部長拿督斯里慕加希確認本身是朝聖基金的負責人，而我沒參加任何會議或作出任何與朝聖基金有關的決定，我所扮演的唯一角色是支持政府挹註將近200億令吉來拯救朝聖基金，不過，最後朝聖基金所有失誤都攬到我的身上。”

林冠英直言，撒謊一直是巫統文化的一部分，當莫哈末哈山明知他不是決策者時，仍作為目標攻擊，這表明巫統和新聯盟根本無意團結我國，反而繼續依靠種族和宗教情緒來分裂國家。

文告強調，顯然，與新聯盟不同，希望聯盟是唯一試圖代表所有馬來西亞人，並為所有馬來西亞人工作的執政聯盟，無論種族、宗教、背景或來自哪里。