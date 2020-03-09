【納吉SRC案】 阿班迪是否允准進行錄音 拉蒂花：無法確認

（吉隆坡9日訊）前反貪會主席拉蒂花聲稱，她無法確認發生在2016年1月5日至2016年7月29日期間的9段錄音，是否在獲時任總檢察長丹斯里阿班迪的同意下進行的。

納吉涉及SRC洗錢案今日進入第31天自辯環節，拉蒂花是以本案第13名辯方證人身份上庭供證。她也已在上周五辭去反貪會主席一職。

反貪會是在今年1月8日召開記者會，對外公開上述9段涉及前首相拿督斯里納吉的錄音。

她提到，根據有關錄音內容顯示，這9段錄音發生在2016年1月5日至2016年7月29日期間。

此前，辯方首席律師丹斯里沙菲宜聲稱，有關的錄音檔涉及在2至3個案件中藐視法庭，明顯的就有SRC案。

同意不應公開竊聽錄音

沙菲宜讀出9段錄音的日期，分別是第一段錄音發生在2016年1月5日、第二段錄音在2016年1月17日、第三段錄音在2016年1月22日、第四段錄音在2016年2月26日、第五和第六段錄音在2016年7月22日、第七段錄音在2016年7月23日、第八段錄音在2016年7月27日以及第九段錄音在2016年7月29日。

沙菲宜盤問拉蒂花說，如果這些都是合法錄音，須獲得時任總檢察長丹斯里阿班迪的同意時，她表明無法確認。

惟她同意沙菲宜說法，即根據2009年反貪會法令第43條文闡明，允許在涉及犯罪時截取通訊，但執法單位不應公開任何通過監聽方式獲取的資訊。（TKM）

只回答錄音問題 不知瑞士凍款事宜

沙菲宜盤問拉蒂花有關此案涉及的40億令吉貸款在瑞士銀行遭凍結一事，惟她對此不知情。她表明，被傳召上庭供證，並不是回答這個問題，而是回答有關錄音的問題。

她提到，她知道此案的一般信息，但有關的指控是在她出任反貪會主席之前所提出的。

她提到，不僅僅是40億令吉，她也想知道與SRC和1MDB相關的所有資金，反貪會也正在追回這些資金。

針對有關40億令吉貸款在瑞士銀行遭凍結一事，拉蒂法強調，她並不是有關調查團隊的成員，而是交由反貪會官員進行調查。

她也說，她無法透露反貪會正在進行的調查，因為這會影嚮調查。

此前，在控方舉證階段，根據控方證人的供詞，SRC公司於2011年8月至2012年3月期間獲得公務員退休基金局分別發出2筆總額40億令吉的貸款。