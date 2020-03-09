越堤探友被傳春宴確診者 獅城夫婦喊冤

（麻坡9日訊）新加坡一對退休商人夫婦來馬探訪好友，即擔任麻坡黃金年華俱樂部主席的劉金彫，豈料昨晚卻被人截圖上載至臉書，指他們是新加坡裕廊戰備軍人協會俱樂部新春晚宴中的確診者，引起網民擔憂；對此，這對夫婦透過媒體澄清，他們皆沒有感染冠病，也完全不認識有關在新春晚宴中感染冠病的人士。

這對新加坡籍夫婦是陳清輝（62歲）和蕭伊恩（52歲），兩人是於本月7日到柔佛麻坡探訪好友劉金彫。

他們今早在劉金彫及麻坡黃金年華俱樂部多名職要的陪同下召開澄清記者會。

陳清輝說，他與妻子是上周六入境，準備在大馬逗留3天游玩，因此趁出游前來麻坡探訪劉金彫，大家一同吃飯，隨後到該俱樂部唱歌交流，想不到原本開心的行程，卻莫名其妙被卷入冠病風波，令他們深感無奈。

照片被截圖上載臉書

“昨晚知道我們唱歌和聚餐的照片被人截圖上載至臉書時，真的很訝異，貼子的內容還說我們是舞蹈老師，上星期三到黃金年華俱樂部唱歌跳舞，這根本不屬實。”

陳清輝說，自己是退休商人，平日只喜愛唱歌，根本不是什麼舞蹈老師。

他與妻子也在記者會上展示護照的入境日期，力證清白。

他希望有關人士停止散播不確實的謠言，以免引起社會恐慌，鬧得人心惶惶。

陪同出席記者會的還包括麻坡黃金年華俱樂部顧問鄭金秀、財政陳如珍、康樂組長邱秀梅、理事何圓珠與鄭秀珍、會友郭理查及翁詩苓。

劉金彫報案盼警徹查

麻坡黃金年華俱樂部主席劉金彫表示，他昨晚接到朋友通知指有關貼子已在手機應用程式及臉書廣傳後，覺得事態嚴重，便立即前往麻坡警局報案，要求警方徹查。

他懷疑發貼造謠者別有居心，目的是為了破壞該俱樂部的名譽，並形容有關手段極為惡劣，是非常不負責的行為。

“這對夫婦是我的好朋友，經常邀約到俱樂部唱歌交流，而上周六大家如常那樣相聚，想不到竟被有心人造謠和誣衊，作出人身攻擊。”

如今冠病疫情肆虐，他指該俱樂部向來都有採取防範措施，包括麥克風進行消毒和提供會友洗手液，接下來也會減少活動。

“現在案件已交由警方處理，我們希望有心人停止再造謠及作出傷害俱樂部的行為，不要以身試法。”