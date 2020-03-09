檳摩多羅拉方案公司 全體員工回家上班

（檳城9日訊）檳城摩多羅拉方案公司（Motorolo solutions)今早11時向全體員工發出緊急通告，指該公司因有一名工程師最近曾與吉隆坡的新型冠狀病毒確診病患接觸，因此決定採取安全措施，指示全體員工離開公司回家工作，同時所有計劃中的活動與會議都被取消。

該通告指出，目前該名職員的檢驗報告尚未出爐，但為了員工的安全起建，要求各部門的員工把手提電腦帶回家繼續工作。

通告也聲明，工廠進行全面性的消毒，同時會在今午5時再向員工發出進一步的資訊，籲請員工充分合作。

針對此事，《光明日報》記者今午電詢該公司一名工程師時，他坦言他是在上午11點看到有關通告，並且聽取指示提早離開公司範圍。

他披露，該工廠擁有逾千名員工，其中大部份為工程師。他們是受勸告提早離開公司在家繼續工作。

他指出，目前他並不曉得通告中所提及的工程師是甚麼身份或性別，若公司有進一步要求和必要，他們也會配合在家工作或隔離14天以策安全。

據知，該公司員工在接獲通知後陸續帶著手提電腦“下班”，該工廠停車場出口甚至出現交通擁擠問題，工廠保安員成為臨時交通指揮員以維持秩序。

至截稿時，記者仍未能向該公司公關處取得任何回應。