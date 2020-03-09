案发后现场看热闹 ​ 副警长涉劫杀妇女案

（双溪大年9日讯）槟州威中警区一名58岁副警长卷入独居妇女被劫杀案，被指案发后和公众一起在现场看热闹，查案官昨晚设计传召他到瓜拉姆拉警局时，将他逮捕调查。

吉打州刑事调查组主任沙比阿末今日受询时证实此事，并透露嫌犯和死者是“朋友”关系，且嫌犯在案发后曾出现在现场，跟一般公众一样，竟在现场看热闹。

被查案官设计逮捕

他说，警方正在调查此案，今日已押嫌犯上法庭，申请延长扣留7天助查。

昨日早上，独自居住在苏德拉依达曼花园的58岁哈芝雅叶奥斯曼，被邻居发现大门撇开，入内一看，见她卧尸在房内，嘴巴和双手分别被人用头巾和电话线捆绑。

由于死者的手提袋不翼而飞，警方不排除遭劫杀，并援引刑事法典302条文谋杀罪调查。

颈背骨断 神经线出血

瓜拉姆拉副警区主任山苏丁指出，据解剖报告显示，死者的颈背骨断，以及颈项神经线出血是主要的死因。

“这些伤势并非自己能造成的，因此相信是遭人杀害。”

他补充，死者的嘴唇、嘴巴、下颚，以及颈项前有明显的伤痕，死者左右腹股沟也有瘀青，遇害不超过24小时。

死者在1年前搬到案发现场独居，死者幼女诺阿斯鲁阿末（35岁）在太平间受询时透露，虽然母亲和父亲在2年前已离婚，不过他们仍保持联系，并在案发前一天下午，曾致电给母亲谈天。

“母亲有什么事情都会跟我们说，但在电话交谈中，母亲并没有任何的交代，因此不知母亲发生什么事。”