楊祖強等3希盟議員退黨 揚言挺霹大臣

（怡保9日訊）霹靂州政府變天；霹靂3希盟議員今日宣布退黨，成獨立人士，並揚言支持土團黨霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙。

退出希盟的3員有行動黨行政議員楊祖強、誠信黨行政議員哈斯諾及行動黨文冬州議員西華蘇巴馬廉。仨今午宣布，將退出各自政黨，成為獨立議員，繼續為民服務。

楊祖強指出，隨著霹州務大臣拿督斯里阿末法沙扎剛剛宣布組成新政府，霹州希盟已成為反對黨，這已不再出現跳巢的問題。

“我們尊重人民的委托，人民選我們是要我們成為執政政府，而不是反對黨。”

土團成巫統伊黨“翻身”功臣

霹靂州政權變天，土團黨關鍵議席成為巫統和伊斯蘭黨陣營翻身戰的最大功臣。

上屆大選中只以2席微差議席取勝執政的希盟霹州政府，自土團黨總裁丹斯里慕尤宣誓出任首相後，土團黨在霹州占據的2個議席被視為造王者。

關鍵2席是霹靂州務大臣兼積莪營州議員拿督斯里阿末法依沙，以及霹大臣顧問兼雙溪馬立州議員拿督再諾柏迪。如今再加上親土團黨的獨立議員拿督諾麗（前巫統州議員）及親阿茲敏派系的霹州行政議員兼瓜拉古樓州議員拿督阿都尤努斯加入土團黨，使土團黨、巫統和伊斯蘭黨聯盟得以32席執政霹靂。

再加上希盟3員日退出希盟後，也使新聯盟的議席增至35席。

土團黨、巫統及伊黨今天宣布，三黨將各自提呈大臣人選給霹靂蘇丹納茲林沙殿下，交由蘇丹拍板定案。（TTK)

509大選後霹靂州議席（59席）結構

行動黨 ：18席

公正黨 ：4席

誠信黨 ：6席

土團黨 ：2席

巫統 ：25席

伊斯蘭黨 ：3席

親土團黨獨立議員：1席

霹靂州現有議席分布

行動黨：16席

公正黨：3席

誠信黨：5席

土團黨：4席

巫統：25席

伊斯蘭黨：3席

獨立親阿末法依沙：3