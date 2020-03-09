“有人頻以官職利誘我叛變” 楊慶傳：絕不背叛希盟

（居林9日訊）居林區州議員楊慶傳揭露，國民聯盟奪取聯邦政權後，有人頻頻致電聯絡他，並以行政議員官職利誘他簽署支持國盟的宣誓書。他說，他為人敦厚，堅持有德行，因此絕不背叛希盟。

他說，對方甚至對他說，他們已取得18名州議員的支持，就只差一人和華裔州議員，只要簽署支持的宣誓書，也不必退出公正黨，簽了名就肯定成為州行政議員了。對方也說，當了行政議員還有司機，也可獲得土地等好處。

楊慶傳昨晚在居林廣場巴東色海區國會議員服務中心前舉行的“希盟巡回，捍衛人民的委托”講座說，吉打州公正黨和土團黨州議員的身價近來都很高，因想要奪權的一方不斷想方設法要聯絡他們出來喝茶商談，獻議他們“千載難逢”的機會。

楊慶傳演講時以華語激昂的說：“我不會出賣我的民族，我不會出賣我的國家，我愛我的國家，我姓楊，我不要楊家因我（叛變）而被人家罵一輩子。我們做人，要負起責任！”

楊慶傳之前被視為屬公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏派支持者，不過，隨著阿茲敏帶領一批公正黨國會議員轉投國民聯盟並導致希盟倒台後，阿茲敏已被公正黨開除。

他說，只要堅持奉行國家原則，國家一定會進步，大家要團結一致，與盜賊及貪腐者對抗到底，塑造新的馬來西亞。他也希望公正黨繼續與盜賊及貪腐者抗爭到底，而不是內耗對付黨內人士。